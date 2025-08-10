PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Çöpçüler Kralı filminde Şener Şen'in canlandırdığı zabıta amiri Şakir Hacer'in ailesini sesinin güzel olduğuna ikna etmek için hangi şarkıyı söyler?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde heyecan doruktaydı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada, 50 bin TL barajını geçen yarışmacı, sonraki kritik soruda zor bir tercihle karşı karşıya kaldı. Stüdyoda nefesler tutulurken ekran başındakiler de cevabı merakla bekledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ağustos 2025 , 23:28 Güncelleme Tarihi :10 Ağustos 2025 , 23:33
Çöpçüler Kralı filminde Şener Şen’in canlandırdığı zabıta amiri Şakir Hacer’in ailesini sesinin güzel olduğuna ikna etmek için hangi şarkıyı söyler?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam izleyicileri ekrana kilitleyen anlar yaşandı. 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda 50 bin TL barajını aşan yarışmacı, karşısına çıkan çetin soruda uzun süre karar veremedi. Oktay Kaynarca'nın yönlendirmeleri eşliğinde yaşanan bu gerilim dolu dakikalar, programa damgasını vurdu.

Çöpçüler Kralı filminde Şener Şen'in canlandırdığı zabıta amiri Şakir Hacer'in ailesini sesinin güzel olduğuna ikna etmek için hangi şarkıyı söyler?

A- KEMANCI

B- YILDIZLARIN ALTINDA

C- SENSİZ SAADET NEYMİŞ

D- VARDAR OVASI

CEVAP: A

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir’den de hissedildi | Bina enkazından acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
Şener Üşümezsoy aylar öncesinden TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: 1737’de kırılmış ondan beri bekliyoruz
Rezan Epözdemir’in rüşvet çarkı deşifre oldu! İşbirlikçi savcı... Mafya ile 150 bin dolara tahliye pazarlığı | İşte WhatsApp konuşmaları
Terörsüz Türkiye süreci ne zaman selamete erecek? Bahçeli o tarihi işaret etti: PKK’nın silah yakması için ne dedi?
İhanetin ’CIA’sal ayağı çözülüyor! Rezan Epözdemir gözaltına alındı ses Rubin’den geldi: Erdoğan Gülencileri hapse atıyor
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masaya hangi konular yatırılacak? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması...
İsrail’de savaş karşıtı protestocular canlı yayını bastı: Gazze’den çekilin
Ahmet Minguzzi’nin yakın arkadaşından acı haber: Efe Erdem Sevinç girdiği denizde hayatını kaybetti | Yasemin Minguzzi: Yandım oğlum yandım...
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir rüşvet ve casusluktan alındı | Futboldan siyasete FETÖ’den İsrail’e kirli temaslar
SON 95 yılın rekoru kırıldı: İstanbul’a sıcak dalgası daha kuvvetli döndü! Fırtına kapıda: MGM’den 8 il için sarı kodlu uyarı!
Oscar ödüllü oyuncu ilk kez açıkladı: Boşandığım gün Trump’tan çıkma teklifi aldım
Halit Yukay’ı arama çalışmalarında 6. gün! Şüpheli geminin kaptanı tutuklandı
Alaska’da Trump-Putin zirvesi! Zelenskiy’e davet gitmedi | Masada Donbas ve Kırım çıkmazı
Kara Kıta’da güven duyulan tek ortak Türkiye! Başkan Erdoğan’ın Afrika açılımının şifreleri: 53 resmi ziyaret, 36,6 milyar dolarlık rekor
Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçti! Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı | AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye Yüzyılının dönüm noktası
Şam yönetiminden SDG ile Paris konferansına rest: Darbe açıklamasıyla görüşmelerden çekildiler
YPG başsız İsrail Gorilsiz kaldı! CENTCOM komutanı Kurilla görevi devretti... Adım attığı her yeri karıştırıyordu
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor’un ilk maçtaki 11’i netleşti
Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıt’tan Ayasofya’ya yürüdü | Kalabalık dron ile görüntülendi