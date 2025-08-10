Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam izleyicileri ekrana kilitleyen anlar yaşandı. 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda 50 bin TL barajını aşan yarışmacı, karşısına çıkan çetin soruda uzun süre karar veremedi. Oktay Kaynarca'nın yönlendirmeleri eşliğinde yaşanan bu gerilim dolu dakikalar, programa damgasını vurdu.

Çöpçüler Kralı filminde Şener Şen'in canlandırdığı zabıta amiri Şakir Hacer'in ailesini sesinin güzel olduğuna ikna etmek için hangi şarkıyı söyler?

A- KEMANCI

B- YILDIZLARIN ALTINDA

C- SENSİZ SAADET NEYMİŞ

D- VARDAR OVASI

CEVAP: A