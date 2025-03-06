Nihat Hatipoğlu ile Sahur programına yoğun ilgi! Tüm merak edilen sorular cevaplandı: Dövme abdeste engel mi?

Önceki akşam yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı. Hatipoğlu, programda merak edilen soruları yanıtladı. Canlı yayın konuklarından Kıvanç Demir "Dövme yaptırmak namaz ve abdeste engel midir?" diye sordu.



Hatipoğlu, "Peygamber Efendimizin yasakladığı birkaç şey var, bunlardan birisi de dövme yaptırmaktır. Dövme abdest almaya, namaz kılmaya ibadet etmeye elbette engel değildir. Ama keşke efendimizin yasakladığı, vücutta böyle tahribat bırakan bir şeyi yapmamış olsak" diyerek hem sorusunu yanıtladı hem de yapmamasının daha doğru olacağı yönünde nasihatte bulundu.

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