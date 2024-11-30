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Bir Gece Masalı 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Birinin gerçekleri hatırlatması gerekiyordu

Atv’nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı’nın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mahir’in Canfeza’ya kurduğu koltuk tuzağı yüzleri gülümsetirken Afet’in “Birinin gerçekleri hatırlatması gerekiyordu” şeklindeki sözleri dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 13:24 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 13:24
Bir Gece Masalı 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Birinin gerçekleri hatırlatması gerekiyordu

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Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bir Gece Masalı'nın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Bir Gece Masalı 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

13. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çatıdan düşen Canfeza hastaneye kaldırılır. Durumu kritiktir, kanama durmazsa ameliyat etmeleri gerekecektir. Bu haberle Mahir kahrolur, Canfeza'yı bir an olsun yalnız bırakmaz ve mucize gerçekleşir. Canfeza kendine gelir. Afet Hanım, Canfeza'nın nasıl düştüğünü açıklayacağından korkmaktadır. Canfeza ise köşke dönmez ailesinin yanına gider. Mahir'e eski Mahir olmadıkça geri dönmeyeceğini söyler. Mahir ise Selim ve Boris'in peşindedir. Mahir Canfeza'yı ikna edip eve dönmeye çalışır. Ancak bu kez her yolu deneyen Canfeza, fena patlar. Bu sefer aralarına duvar örme sırası ona gelir. Mahir ile ilişkilerine mesafe koyan bu kez Canfeza, olur. Selim ise Mahir'i ortadan kaldırmaktan vazgeçmemiştir. Ancak ava giderken avlanır. Her şeyin farkında olan Mahir ona tuzak kurmuştur. Selim kendi kazdığı kuyuya kendi düşer. Bu kez Mahir onu kıskıvrak yakalamıştır. Evde ise büyük bir kriz patlak verir. Canfeza yanlışlıkla Ferman ile sevgilisini odada yakalar.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

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