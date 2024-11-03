atv ekranlarının yeni dizisi Kar Çiçekleri’nde İpek Bilgin müjdesi!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yapımını ise NGM'nin üstlendiği, atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan yeni dizinin başrol oyuncusu belli oldu. "Kardeşlerim" ve "Bir Gece Masalı"nın yapımcısı NGM, yine çok konuşulacak bir projenin hazırlıklarına başladı. Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği, izleyicilere duygu yüklü bir hikâye sunmaya hazırlanan dizi için ilk anlaşılan isim usta oyuncu İpek Bilgin oldu. Başarılı isim, Kar Çiçekleri'nde Hicran karakteriyle izleyicilerin kalplerine dokunmayı hedefliyor.

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