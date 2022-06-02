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    • Televizyon
    • 02.06.2022 23:56
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    • 02.06.2022 23:56
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    Ömer’in sonunda yüzü güldü! Kardeşlerim 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Paranın seni bozmadığını gösterirsin herkese!"

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Babaannesine kavuşan Ömer’in neşeli halleri dikkat çekerken "Paranın seni bozmadığını gösterirsin herkese!" sözleri fragmana damga vurdu. Öte yandan Akif’in son hamlesi yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkardı. İşte Kardeşlerim 55. bölüm 2. fragmanı...

    Paranın seni bozmadığını gösterirsin herkese!

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ömer'in neşeli hallerinin dikkat çektiği fragmana "Paranın seni bozmadığını gösterirsin herkese!" sözleri damga vurdu.

    ÖMER, ŞENGÜL VE KUZENLERİNİ EVDEN KOVDU
    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #KopanBağlar etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

    KARDEŞLERİM 54. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Asiye'nin amcasıyla çalışmasının gerginliği giderek büyüdü ve Aybike ile Oğulcan'a sıçradı. Kuzenlerin arası Şengül'ün de kışkırtması ile iyice açıldı.

    Asiye ve Aybike okulda herkesin önünde tartışırken Süsen'in onları barıştırma çabası da işe yaramadı. Okulu ise Tolga'nın babasından daha fazla fiyat teklif eden Sevgi Teyze satın aldı.

        Yeğenlerinin kendilerine ihanet ettiği düşünen Şengül, bahçeleri ayırmakla kalmadı; Ömerlerin kaldığı yeri yıkmaları için girişimde bulundu.

        Suzan ise Nebahatlerle iş birliği yaparak Akif'in kasasını açmaya çalıştı ancak ona yakalandı.

        Şengün'ün yaptıklarını öğrenen Ömer, onun kardeşine dokunması ile çileden çıkarak her yeri dağıttı ve onları evinden kovdu ve gizli olan bir gerçek daha ortaya çıktı.
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        Etnospor
        Haberler Televizyon Ömer’in sonunda yüzü güldü! Kardeşlerim 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Paranın seni bozmadığını gösterirsin herkese!"
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