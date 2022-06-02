Ömer’in sonunda yüzü güldü! Kardeşlerim 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Paranın seni bozmadığını gösterirsin herkese!"

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ömer'in neşeli hallerinin dikkat çektiği fragmana "Paranın seni bozmadığını gösterirsin herkese!" sözleri damga vurdu.
ÖMER, ŞENGÜL VE KUZENLERİNİ EVDEN KOVDU
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #KopanBağlar etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
KARDEŞLERİM 54. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Asiye'nin amcasıyla çalışmasının gerginliği giderek büyüdü ve Aybike ile Oğulcan'a sıçradı. Kuzenlerin arası Şengül'ün de kışkırtması ile iyice açıldı.
Asiye ve Aybike okulda herkesin önünde tartışırken Süsen'in onları barıştırma çabası da işe yaramadı. Okulu ise Tolga'nın babasından daha fazla fiyat teklif eden Sevgi Teyze satın aldı.