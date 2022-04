Destan nefes kesti: Batuga’nın kaybolması Alpagu Han ile Akkız’ı yakınlaştırır! “Batuga’yı bulalım, eğer sağsa saraya dönün”

Akkız, Alpagu Han'a inançla "Elbet sağdır" cevabını verir. Alpagu Han bir yanda Tılsım'ın kalbine kılıç sapladığı resim, bir yanda Akkız'ın Batuga'ya kılıç verdiği resim arasında "Bir yanda sevdiğinin canını alan Han, diğer yanda sevdiğine can veren Dağ kızı... Batuga gerçekleri anlattığında düşümde Tılsım'ı gördüm. Bana dedi ki... Sen demir kılıcınla can alırken benim oğlum tahta kılıcıyla can verecek" sözleri karşısında Akkız'ın gözler tahta kılıca gider, gülümser hüzünle. Alpagu Han ''Senin adam boğduğun iple, benim oğlum salıncaklar kuracak'' der.