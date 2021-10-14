Power Rangers filmi bu akşam saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak. Bilim kurgu sevenler Power Rangers filmi için bekleyişe geçti. Sinemada vizyona girdiği yıl milyonlarca kişinin beğenisini kazanan film bu kez TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yönetmen koltuğunda 37 yaşındaki film yönetmeni Dean Israelite'in oturduğu Power Rangers hakkında bilgilere haberimizde yer verdik. İşte Power Rangers karakterleri ve oyuncuları kimler? Power Rangers filmi konusu nedir? Power Rangers ne demek? sorularının cevapları...
NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Türkiye'de 24 Mart 2017 tarihinde vizyona giren Power Rangers filmi toplamda 2 saat 4 dakika sürüyor.
POWER RANGERS KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI KİMLER?
Dacre Montgomery (Jason Lee Scott /The Red Ranger)
Rj Cyler (Billy Cranston / The Blue Ranger)
Naomi Scott (Kimberly Hart / The Pink Ranger)
Becky G (Trini / The Yellow Ranger)
Ludi Lin (Zack Taylor / The Black Ranger)
Elizabeth Banks ( Rita Repulsa)
Bryan Cranston ( Zordon)
David Denman (Sam Scott)
Emily Maddison (Rebecca)
Sarah Grey (Amanda)
Patrick Sabongui (Mr. Kwan)
Fiona Vroom (Abigail)
POWER RANGERS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Yaşadıkları Angel Grove adlı küçük kasabanın ve tüm Dünya'nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılmak üzere olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir güç haline gelmeleri gereken beş sıradan genci anlatıyor. Kader tarafından seçilen kahramanlar, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını fark ederler ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklardır ve sonucunda Power Rangers olarak bir araya geleceklerdir.