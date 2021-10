Power Rangers karakterleri ve oyuncuları kimler? Power Rangers filmi konusu nedir? Power Rangers ne demek?

NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Türkiye'de 24 Mart 2017 tarihinde vizyona giren Power Rangers filmi toplamda 2 saat 4 dakika sürüyor.

POWER RANGERS KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI KİMLER?

Dacre Montgomery (Jason Lee Scott /The Red Ranger)

Rj Cyler (Billy Cranston / The Blue Ranger)

Naomi Scott (Kimberly Hart / The Pink Ranger)

Becky G (Trini / The Yellow Ranger)

Ludi Lin (Zack Taylor / The Black Ranger)

Elizabeth Banks ( Rita Repulsa)

Bryan Cranston ( Zordon)

David Denman (Sam Scott)

Emily Maddison (Rebecca)

Sarah Grey (Amanda)

Patrick Sabongui (Mr. Kwan)

Fiona Vroom (Abigail)