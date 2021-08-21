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    • Televizyon
    • 21.08.2021 15:58
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    • 21.08.2021 15:58
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    Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler, hangi kanalda yayınlanacak?

    Dizi severler tarafından gündemde sıklıkla Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusuna yanıt aranıyor. Televizyonda yayınlandığında çok sevilen ve bitişi ile üzen dizinin yeni sezonunun çekileceği haberi sevenlerini heyecanlandırmıştı. Yeni oyunların kimler olduğu, Leyla’yı kimin canlandırağı merak konusuydu ve hepsi belli oldu. Peki Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler, hangi kanalda yayınlanacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon yayın tarihi de açıklandı.

    takvim.com.tr
    Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler, hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Dizi severler heyecan dolu geri sayıma başladı ve Leyla ile Mecnun yeni oyuncu kadrosu ile yeni bölümlerinin ne zaman, nereden izleneceğine dair araştırmalar hız kazandı. İşte tüm bilgiler…

    LEYLA İLE MECNUN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Leyla ile Mecnun'un ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Bir dönemin en dikkat çekici yapımlarından olan Leyla ile Mecnun, tam kadrosuyla 3 Eylül'de yeni bölümleri ile Exxen'de yayınlanacak.

    LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI KİMLER?

    Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt gibi usta isimlerin tam kadro olarak yer alacağı Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sının ise oyuncu Deniz Işın olacağı, yönetmen Onur Ünlü tarafından açıklanmıştı.Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi televizyon dizileriyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın, Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı olmuştu.

        YENİ LEYLA DENİZ IŞIN KİMDİR?

        Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi televizyon dizileriyle tanınan Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 İzmir doğumludur. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu olan Işın, mezun olduktan sonra, Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul'a taşındı.

        Ardından, İzmir'de Sahnetozu Tiyatrosu'nda 2 sene, bir sene de İstanbul'da eğitim aldı ve 2017'de 'Lysistrata' oyununda Lysistrata, 2018'de 'You Can't Take It With You' oyununda Alice karakterini canlandırdı.

        Deniz Işın, "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterini canlandırdı. Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı, "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz'un "Gece" isimli video klibinde de yer aldı. "Masumiyet" dizisinde İrem karakterini oynayan genç oyuncu şimdilerde Leyla Mecnun dizisinin yeni Leyla'sı olmaya hazırlanıyor.
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        Haberler Televizyon Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler, hangi kanalda yayınlanacak?
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