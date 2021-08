Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler, hangi kanalda yayınlanacak?

YENİ LEYLA DENİZ IŞIN KİMDİR?

Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi televizyon dizileriyle tanınan Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 İzmir doğumludur. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu olan Işın, mezun olduktan sonra, Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul'a taşındı.

Ardından, İzmir'de Sahnetozu Tiyatrosu'nda 2 sene, bir sene de İstanbul'da eğitim aldı ve 2017'de 'Lysistrata' oyununda Lysistrata, 2018'de 'You Can't Take It With You' oyununda Alice karakterini canlandırdı.

Deniz Işın, "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterini canlandırdı. Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı, "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz'un "Gece" isimli video klibinde de yer aldı. "Masumiyet" dizisinde İrem karakterini oynayan genç oyuncu şimdilerde Leyla Mecnun dizisinin yeni Leyla'sı olmaya hazırlanıyor.