Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler, hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Dizi severler heyecan dolu geri sayıma başladı ve Leyla ile Mecnun yeni oyuncu kadrosu ile yeni bölümlerinin ne zaman, nereden izleneceğine dair araştırmalar hız kazandı. İşte tüm bilgiler…
LEYLA İLE MECNUN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Leyla ile Mecnun'un ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Bir dönemin en dikkat çekici yapımlarından olan Leyla ile Mecnun, tam kadrosuyla 3 Eylül'de yeni bölümleri ile Exxen'de yayınlanacak.
LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt gibi usta isimlerin tam kadro olarak yer alacağı Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sının ise oyuncu Deniz Işın olacağı, yönetmen Onur Ünlü tarafından açıklanmıştı.Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi televizyon dizileriyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın, Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı olmuştu.