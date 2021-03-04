Bir Zamanlar Çukurova Saniye kimdir? Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci'nin sağlık durumu nasıl? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Sağlık durumundan dolayı önümüzdeki bölümlerde Saniye karakterinin dizide yer alıp almayacağı şimdiden merak konusu oldu. Gaffur'un karısı Saniye'yi canlandıran Selin Yeninci'nin özel hayatına dair bilgiler araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Selin Yeninci hakkında bilgiler…
SELİN YENİNCİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Temiz Magazin'in iddiasına göre, Adana'da koronavirüse yakalanan Selin Yeninci hastalığı ilk önce evde atlatmaya çalıştı. Evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi Yeninci'nin hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öne sürüldü. Sosyal medyada birleşen hayranları, dualarla genç oyuncuya manevi destek verirken, attıkları sevgi mesajlarıyla da ona moral aşılama yarışına girdi.Bu arada ünlü oyuncudan sevindirici haber geldi. Yeninci'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun da hızla iyiye gittiği açıklandı. Oyuncu ise gıda takviyeleriyle iyileşmeye çabalıyor.
SELİN YENİNCİ KİMDİR?
Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur.Selin Yeninci, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi. 1988 doğumlu olan genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı. Selin Yeninci şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.