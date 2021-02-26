Ergen, 1990'da Orhan Kemal'in ünlü eserini TRT ekranına taşıyan ve büyük beğeni toplayan Hanımın Çiftliği adlı dizi filmde; Erol Taş, İlknur Bozkurt ve Fikret Hakan'la birlikte rol aldı. 1991'de Osman F. Seden'in senaryosunu yazıp yönettiği ve Halide Edip Adıvar'ın eserinden uyarlanan Yol Palas Cinayeti, 1992'de ise yine Osman F. Seden imzalı İki Kız Kardeş adlı filmlerde, Aydan Şener'le birlikte kamera karşısına geçti.

1994'te ünlü Maksim Gazinosu'nda, İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda yer alan Gülben Ergen, aynı zamanda ünlü türkücünün Haydi Söyle adlı parçasının klibinde oynadı. Bunun ardından yine 1994'de Tatlıses'in başrolünde olduğu ve yönetmenliğini de üstlendiği ''Fırat'' adlı dizide rol aldı. Ergen, bu dizinin çekimleri sırasında Fırat Nehri'nde geçen bir sahne sırasında kuvvetli akıntı nedeniyle çok zor anlar yaşadı.

Şarkıcılık konusunda da yeteneğini ortaya seren Ergen, 1997'de ''Merhaba'' adlı ilk albümünü çıkardı. 1998'de cuma, cumartesi ve pazar günleri, Bostancı Gösteri Merkezi'nde Huysuz Virgin (namı diğer Seyfi Dursunoğlu) ile ''Castra Castra Show'' adını verdikleri bir şov sergiledi. Televizyon izleyicileri için hazırladığı ''Gümbür Gümbür Gülbence'' programı ile hayran kitlesini iyice arttıran Gülben Ergen'in atladığı önemli basamaklardan birisi de Kadir İnanır ile birlikte çevirdiği ''Marziye'' isimli dizi oldu. Diziye de ismine veren Marziye karakterini canlandıran Ergen, 1998-2000 yılları boyunca televizyon izleyicisini ekrana kitlemeyi başardı.