Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan fenomen program Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a bugün Gülben Ergen katıldı ve özel hayatına ilişkin açıklamalarla yeniden gündem konusu oldu. Sabah kuşağı programını yakından takip eden izleyiciler arama motorları üzerinden sıklıkla Gülben Ergen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Gülben Ergen kaç yaşında, nerede, Instagram hesabı ne? Sorularının yanıtlarını sorgulamaya başladı. İşte merak edilen tüm bilgiler…
GÜLBEN ERGEN KİMDİR?
Gülben Ergen Instagram hesabı: @gulben123
İlkokuldan sonra Erenköy Kız Lisesi'nde orta öğrenimini tamamlayan Ergen, lise öğrenimini ise Kadıköy Ticaret Lisesi'nde aldı. Ergen, 1987'de lise 2. sınıftayken katıldığı Sinema Yıldızı Yarışması'nda 2. seçildi. Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen bu yarışma sayesinde tanınan bir yüz haline gelen Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya başladı.
1988 yapımı Bülent Ersoy ve İsmet Özhan'ın başrolünde olduğu Samim Değer filmi Biz Ayrılamayız (Mine rolünde), Ergen'in ilk sinema filmi oldu. Yine 1988'de Kartal Tibet'in yönettiği ve Kenan Kalav'la birlikte oynadığı Deniz Yıldızı filminin ardından, Cüneyt Arkın ile Av (1989), Serdar Gökhan ve Eşref Kolçak'la birlikte ise Kanun Savaşçıları (1989) adlı filmler, 18'indeyken kendisinden beş yaş büyük ağabeyini trafik kazasında kaybeden Ergen'in oynadığı diğer filmler oldu.
Ergen, 1990'da Orhan Kemal'in ünlü eserini TRT ekranına taşıyan ve büyük beğeni toplayan Hanımın Çiftliği adlı dizi filmde; Erol Taş, İlknur Bozkurt ve Fikret Hakan'la birlikte rol aldı. 1991'de Osman F. Seden'in senaryosunu yazıp yönettiği ve Halide Edip Adıvar'ın eserinden uyarlanan Yol Palas Cinayeti, 1992'de ise yine Osman F. Seden imzalı İki Kız Kardeş adlı filmlerde, Aydan Şener'le birlikte kamera karşısına geçti.
1994'te ünlü Maksim Gazinosu'nda, İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda yer alan Gülben Ergen, aynı zamanda ünlü türkücünün Haydi Söyle adlı parçasının klibinde oynadı. Bunun ardından yine 1994'de Tatlıses'in başrolünde olduğu ve yönetmenliğini de üstlendiği ''Fırat'' adlı dizide rol aldı. Ergen, bu dizinin çekimleri sırasında Fırat Nehri'nde geçen bir sahne sırasında kuvvetli akıntı nedeniyle çok zor anlar yaşadı.
Şarkıcılık konusunda da yeteneğini ortaya seren Ergen, 1997'de ''Merhaba'' adlı ilk albümünü çıkardı. 1998'de cuma, cumartesi ve pazar günleri, Bostancı Gösteri Merkezi'nde Huysuz Virgin (namı diğer Seyfi Dursunoğlu) ile ''Castra Castra Show'' adını verdikleri bir şov sergiledi. Televizyon izleyicileri için hazırladığı ''Gümbür Gümbür Gülbence'' programı ile hayran kitlesini iyice arttıran Gülben Ergen'in atladığı önemli basamaklardan birisi de Kadir İnanır ile birlikte çevirdiği ''Marziye'' isimli dizi oldu. Diziye de ismine veren Marziye karakterini canlandıran Ergen, 1998-2000 yılları boyunca televizyon izleyicisini ekrana kitlemeyi başardı.