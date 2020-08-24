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    • 24.08.2020 15:45
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    Şans Kapıyı Çalınca ve ailesine umut oldu!

    Atv ekranlarının sevilen yarışması Şans Kapıyı Çalınca'da heyecan devam ediyor. 'un sunumuyla ekranlara gelen Şans Kapıyı Çalınca yeni bölüm 25 Ağustos Salı günü Atv ekranlarında yine babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği anlara ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz günlerde Fidan Ailesi adına yarışan kendisine verilen oyunu evinde 1 hafta çalışmasının ardından stüdyoda tamamlayarak 50 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu.

    Şans Kapıyı Çalınca umut olmaya devam ediyor

    30 yaşında mobilya boya ustası olarak yaşamını sürdüren Yunus Fidan maddi imkansızlıklar sebebi ile 2 aylık bebeği ve eşi ile birlikte babaannesinin yazlık evinde yaşamını sürdürürken büyük ödülü kazanması sonucu nihayet kendi evine taşınabilecek.

    Babalar, ailelerinin de desteği ile günlerce oyuna çalışacak ve stüdyoda, milyonların önünde başarılı olursa büyük ödülün sahibi olacak.Milyonları ekran başına toplayan Şans Kapıyı Çalınca, yeni bölümleriyle ailelere umut olmaya devam edecek.

    Bu hafta Eşsiz ailesi, Yıldız ailesi, Uysal ailesi ve Aksoy ailesi büyük ödül için yarışacak! Ferit Aktuğ'un sunumuyla "Şans Kapıyı Çalınca" 25 Ağustos Salı akşamı saat 20.00'de atv'de!
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