30 yaşında mobilya boya ustası olarak yaşamını sürdüren Yunus Fidan maddi imkansızlıklar sebebi ile 2 aylık bebeği ve eşi ile birlikte babaannesinin yazlık evinde yaşamını sürdürürken büyük ödülü kazanması sonucu nihayet kendi evine taşınabilecek.

Babalar, ailelerinin de desteği ile günlerce oyuna çalışacak ve stüdyoda, milyonların önünde başarılı olursa büyük ödülün sahibi olacak.Milyonları ekran başına toplayan Şans Kapıyı Çalınca, yeni bölümleriyle ailelere umut olmaya devam edecek.