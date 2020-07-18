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    • 19.07.2020 00:09
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    Hanya'yı Konya'yı anlamak deyimindeki Hanya günümüzdeki hangi ülkenin topraklarındandır?

    Hanya'yı Konya'yı anlamak deyimindeki Hanya günümüzdeki hangi ülkenin topraklarındandır? sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı...

    Milyoner'de dikkat çeken soru!

    Geçtiğimiz günlerde kimin eski gitarı 6.010.000 ABD dolarına satılarak açık artırmada satılan en pahalı gitar unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına girmiştir sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Hanya'yı Konya'yı anlamak deyimindeki Hanya günümüzdeki hangi ülkenin topraklarındandır?

    A:

    B: Gürcistan

    C: İran

    D: Libya

    Doğru cevap: A: Yunanistan

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