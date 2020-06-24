Osman Bey'im çok yaşa! Kuruluş Osman 27. bölüm

24.06.2020 23:39

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey, Sofia’nın kara şövaleleriyle karşı karşıya geliyor. Kuruluş Osman 27. bölüm sezon finali özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!"

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.

Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?