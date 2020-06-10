Kuruluş Osman 25. bölüm canlı izle! Çarşamba günleri izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisi bu akşam yayınlanan bölümünde heyecan dorukta olacak. 25. bölümde Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Peki, Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Kuruluş Osman son bölüm izleme linki aşağıda bulunuyor.
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KURULUŞ OSMAN 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Şehadet yolu bizi bekler! Bu yolda Allah yardımcımız, Hızır Ata yoldaşımız olsun!"
OSMAN, BALGAY'LA KOZLARINI PAYLAŞIYOR
Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor.
BALGAY'IN HAKİMİYETİ
Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek?
GEYHATU NE YAPACAK?
Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?
KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.
Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?
Köklü Türkmen aşireti Çobanoğulları'nın beyinin kardeşi olan Hazal Hatun, Kayı Obası'nı gördüğünde büyüklüğüne şaşırırken, obaya görkemli bir giriş yaptı. Hazal Hatun, kendisini görünce büyük şaşkınlığa düşen Zöhre'ye "Neye şaşırırsın Zöhre! Bi hoş geldin demek yok mu!" diyerek çıkışırken, Dündar'ı Bi çağrınla su gibi aktım rüzgar gibi yettim bey…Evvela başımız sağolsun… Duydum ki başın dumanlıymış…" sözleriyle selamladı.
Hazal Hatun, Dündar'ın gelişini haber etmemesine sitem etmesine karşılık "Bitinya ucunun en namlı beyinin avradı, Nikea ellerinin en yaman beyinin bacısıyım, bize ne ola ki Dündar Bey!" şeklinde yanıtladı.