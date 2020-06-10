Kuruluş Osman 25. bölüm canlı izle! Çarşamba günleri izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisi bu akşam yayınlanan bölümünde heyecan dorukta olacak. 25. bölümde Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Peki, Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Kuruluş Osman son bölüm izleme linki aşağıda bulunuyor.

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KURULUŞ OSMAN 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Şehadet yolu bizi bekler! Bu yolda Allah yardımcımız, Hızır Ata yoldaşımız olsun!"