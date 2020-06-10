Sıddık'ın ölümü Bamsı Bey'i ve obayı yasa boğdu! Kuruluş Osman 25. yeni bölüm

10.06.2020 22:41

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Yeni bölümde Bamsı Bey ve Osman Bey pusuya düşüyor. Kuruluş Osman 25. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Şehadet yolu bizi bekler! Bu yolda Allah yardımcımız, Hızır Ata yoldaşımız olsun!"

OSMAN, BALGAY'LA KOZLARINI PAYLAŞIYOR

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor.

BALGAY'IN HAKİMİYETİ

Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek?

GEYHATU NE YAPACAK?

Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?