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    • 28.04.2020 23:08
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    Düşmana acımasız hamle: yayınlandı mı? Hızır'ın yeni planı devreye giriyor!

    ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana milyonlarca izleyici tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen bu akşam sezon finaliyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Feyyaz, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmeyi plandı. Ancak Hızır Çakırbeyli yaptığı planlar sayesinde bütün planları bozdu. Bölümün ardından izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

    EDHO 166. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Salı akşamları ATV ekranlarında sevilerek takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam dikkat çeken gelişmeler ardı ardına yaşandı. Son bölümde Feyyaz kurduğu hain planların işlediğini zannederken en büyük darbe Çakırbeyli ailesinden geldi. Hızır Çakırbeyli düşmanlarının bütün planlarını alt üst etti. Bölümün ardından izleyiciler heyecanla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 165. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Bizim dostumuz yok!"

    Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır.

    FEYYAZ'IN HAİN PLANLARI

    Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.

    KASAPLAR'DAN ÇAKIRBEYLİLER'E SUİKAST PLANI

    Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.

    İLYAS VE BEHZAT KARŞI KARŞIYA

    Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır.

    FAÇALI VE ÇAKIRBEYLİ AİLELERİ NE YAPACAK?

    Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır.

    HAŞMET'İN BEHZAT'I DA KAYBETMESİ AN MESELESİ

    Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Amaçlarına ulaştılar, beni yıktılar!"

    Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir.

    GÖZLER ÇAKIRBEYLİLERE ÇEVRİLİYOR

    Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir. Hızır, yöntemlerinden bihaber olduğu düşmana karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapma taraftarıdır.

    HAŞMET VE TİPİ HAREKETE GEÇİYOR

    Başta Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri ise eli kolu bağlı bir şekilde beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler.
    Haberler Televizyon Düşmana acımasız hamle: EDHO 166. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır'ın yeni planı devreye giriyor!
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