Fransız yazar Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Fransız yazar Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?

A: Hobin Rood

B: Bames Jond

C: Herlock Sholmes

D: Lannibal Hecter

Doğru cevap: C: Herlock Sholmes