Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Sefirin Kızı dizisinin bu akşam yeni bölümüyle ortalık iyice karışmaya başladı. Yeni bölümde Sancar ve Gediz de Nare'nin babasının imzasını taklit ederek Barselona'ya gittiğini öğreniyor. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Sefirin Kızı 9. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sancar, Nare'nin Melek'i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner. Onu tek yaralayan kızının yokluğu değildir. Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terketmiştir. Hem de yıllarca birbirlerine yazdıkları mektuplara ihanet edercesine ona değil, Gediz'e mektup bırakarak. Bu ihanetin acısını, yıllardır sakladığı mektuplardan çıkarmaya kalkar.