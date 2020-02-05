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  • 05.02.2020 22:23
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 22:23

5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ayaz bir kez daha Ertan'a hayır diyemiyor

Çarşamba günlerinin ilgiyle takip edilen dizisi 'nin bu hafta yayınlanan bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde annesinin özgürlüğüyle sınanan Ayaz bir kez daha Ertan’a hayır diyemiyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölümde yaşanan olaylar

Zemheri 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Zemheri bu akşam 4. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde yaşananlar izleyiciler tarafından yakından takip edilirken Firuze'nin Ayaz'a olan öfkesi bin kat artıyor. Babasını kurtarmak için kendinden başka güvenecek kimsesi kalmıyor. Bölümün ardından izleyiciler Zemheri 5. bölüm fragmanını heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZEMHERİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Safiye'nin özgürlüğü, Yaşar'ın tutsaklığı devam edecektir. Ayaz annesini kurtarmış olsa da masum bir insanın hapiste kalmasına engel olmadığı ve Firuze'ye verdiği sözü tutamadığı için büyük bir vicdan azabı ve öfke içindedir. Ertan'la büyük bir hesaplaşma yaşar.

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