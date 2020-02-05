Show TV ekranlarının sevilen dizisi Zemheri bu akşam 4. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde yaşananlar izleyiciler tarafından yakından takip edilirken Firuze'nin Ayaz'a olan öfkesi bin kat artıyor. Babasını kurtarmak için kendinden başka güvenecek kimsesi kalmıyor. Bölümün ardından izleyiciler Zemheri 5. bölüm fragmanını heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZEMHERİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Safiye'nin özgürlüğü, Yaşar'ın tutsaklığı devam edecektir. Ayaz annesini kurtarmış olsa da masum bir insanın hapiste kalmasına engel olmadığı ve Firuze'ye verdiği sözü tutamadığı için büyük bir vicdan azabı ve öfke içindedir. Ertan'la büyük bir hesaplaşma yaşar.