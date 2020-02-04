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  • 04.02.2020 22:24
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 22:24

7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mehmet'in davranışları Hekimoğlu'na benzemeye başlıyor

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi 'nun yeni bölümündeki olaylar izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Yeni bölümde Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne evsiz bir kadın yatırılıyor. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, Mehmet Ali vakayı almamak için direniyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar

Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Hekimoğlu dizisi bu akşam 6. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Mehmet Ali'nin davranışları ise günbegün Hekimoğlu'na benzemeye başlıyor. İpek ve Hekimoğlu arasındaki çekişmenin bir galibinin olup olmayacağı ise merak ediliyor. İzleyiciler bölümün bitmesinin ardından heyecanla Hekimoğlu 7. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne evsiz bir kadın yatırılır. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, Mehmet Ali vakayı almamak için direnir.

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