Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Hekimoğlu dizisi bu akşam 6. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Mehmet Ali'nin davranışları ise günbegün Hekimoğlu'na benzemeye başlıyor. İpek ve Hekimoğlu arasındaki çekişmenin bir galibinin olup olmayacağı ise merak ediliyor. İzleyiciler bölümün bitmesinin ardından heyecanla Hekimoğlu 7. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne evsiz bir kadın yatırılır. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, Mehmet Ali vakayı almamak için direnir.