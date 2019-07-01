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  • 01.07.2019
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Tıp öğrencisi Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruya ulaştı

Tıp öğrencisi Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı. Bütün soruları doğru yanıtladı. 1 milyon liralık soruya ulaştı... Başarılı genç henüz 4 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığını söyledi.

Milyon kere aferin
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten (19), ATV'ye yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada boy gösterdi. Soruların tamamını doğru cevaplayarak 12. soruya kadar yükseldi. 250 bin liralık soru Herodot'tan geldi. Soruda "Herodot'a göre, Mısırlılar, ilk insanları araştırdıkları deneydeki çocuklar kimlerin dilinde "bekos" yani "ekmek" dedikleri için ilk insanları onlar olarak kabul etmişlerdir?" denildi. Arda Ayten, doğru cevap şıkkı olan Frigyalılar'ı söyledi. Bir anda 1 milyon TL'lik soru ile karşı karşıya geldi. Ancak soruya süre yetmedi. Arda'nın hayatı da film gibiydi. Başarılı genç henüz 4 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığını söyledi. Babasının bu yaşına kadar kendisini hiçbir şekilde arayıp sormadığını kaydetti. Hayatındaki en büyük hobisinin ise kitap okumak olduğunu ifade etti. Son bir yıl içinde 125 kitap okuduğunu belirten Ayten, şöyle devam etti: "Yarışmadan kazacağım para ile daha fazla kitap alacağım."



Genç yaşına rağmen 4. kitabını yazdığını söyleyen Arda Ayten henüz 19 yaşında ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu açtırmayı başardı.

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