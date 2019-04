Her cumartesi Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinin yeni bölümü sona erdi. Yeni bölümünün sona ermesinin ardından izleyiciler Erkenci Kuş 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıtını merak ediyor. Erkenci Kuş dizisinin 39. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emre ve Leyla'nın evlenmesi annelerini hastanelik eder. İkisi de bu durumu başta kabullenemez ve çocuklarına tavır alırlar.

CAN VE SANEM DENGE KURMAYA ÇALIŞIYOR

Can ve Sanem anneleri ve kardeşleri arasında denge kurmaya çalışır. Mevkıbe her şeyin usulüne göre yapılmasını isteyince, Emre ve Leyla, Can ve Sanem'den yardım ister.

SANEM VE CAN FİKİR AYRILIĞINA DÜŞECEK Mİ?

Balayı, kına hazırlığı da dahil her şeyle Can ve Sanem ilgilenir ve arada fikir ayrılıklarına düşerler.

HÜMA'DAN YENİ PLAN

Bu arada Hüma'nın bu evliliği kabul etmeye niyeti yoktur, bir yandan da Can ve Sanem'in arasını bozmak için plan yapar ve Yiğit'ten yardım ister. Acaba başarılı olabilecek midir?