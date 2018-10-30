Diriliş Ertuğrul yeni sezon için geri sayım başladı. Bu sene de Diriliş Ertuğrul adıyla ekranlara gelecek olan dizide yeni oyuncu kadrosu dikkat çekerken, yeni sezon ilk tanıtımında Osman Gazi detayı dikkat çekmişti. Bugün yapımcı Mehmet Bozdağ'ın yaptığı açıklamada, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon 2. fragmanının bugün yayınlanacağı açıklandı. Yeni sezon fragmanı ile birlikte yayın tarihi de netlik kazanacak. Merakla beklenen o an geldi. Peki, fragman saat kaçta yayınlanacak? Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezon ile ilgili tüm gelişmeler...