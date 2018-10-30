  • Televizyon
  • 30.10.2018 15:15
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 15:15

yeni sezon fragmanı ile yayın tarihi bu akşam belli oluyor! Diriliş Ertuğrul 5. sezon ne zaman?

dizisi için geri sayım başladı. TRT 1'de 5. sezona merhaba diyecek olan Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu ne zaman başlayacak, sorusu bu akşam cevap bulacak. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon fragmanının bu akşam yayınlanacağını, fragman ile birlikte yeni sezon tarihinin de açıklanacağını bildirdi. Peki, Diriliş Ertuğrul 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu ile ilgili ayrıntılar...

Diriliş Ertuğrul yeni sezon için geri sayım başladı. Bu sene de Diriliş Ertuğrul adıyla ekranlara gelecek olan dizide yeni oyuncu kadrosu dikkat çekerken, yeni sezon ilk tanıtımında Osman Gazi detayı dikkat çekmişti. Bugün yapımcı Mehmet Bozdağ'ın yaptığı açıklamada, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon 2. fragmanının bugün yayınlanacağı açıklandı. Yeni sezon fragmanı ile birlikte yayın tarihi de netlik kazanacak. Merakla beklenen o an geldi. Peki, fragman saat kaçta yayınlanacak? Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezon ile ilgili tüm gelişmeler...

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