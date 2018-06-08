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'nin 69. Bölümü (Sezon Finali) yayınlandı

'nin sevilen dizisi 'nin (Sezon Finali) 69. bölümü yayınlandı. Aşk ve Mavi'nin merakla beklenen 69. son bölümünü buradan tek parça olarak izleyebilirsiniz.

Aşk ve Mavi 69. Bölümü yayınlandı!
Mavi, Ali ve Safiye bildikleri gerçeği ne kadar saklamak isteseler de Hasibe sonunda oğlu Ahmet'i öldüren kişinin Cemal olduğunu öğrenir. Bu durum Cemal için son noktadır. Konakta yaşamayacağını anlayan Cemal, Safiye ve Sevda'yı da alarak konağı terk etmek isterken Hasibe'nin onun için planladığı şeyden habersizdir.
Aşk ve Mavi 69. Bölümü izle (Sezon Finali izle) - Hemen izle




Ali ve İsmet ameliyata birlikte giderler. İsmet, doktordan Ali'nin ameliyattan çıkamayacağını öğrenince bu gerçeği Mavi'ye söylemeye karar verir. Hasibe'nin Cemal için planladığı şey nedir? Mavi, yaşam mücadelesi veren Ali'ye ulaşabilecek mi? Mavi ve Ali birbirlerini tekrar görebilecekler mi?

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 19:33
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