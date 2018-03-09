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Yol Durumu
  1. Sen Anlat Karadeniz rotasından şaşmıyor! Yine zirvede
  2. Atv yine zirvede

bu akşam 20:00'de 'de

Safiye'nin teslim olması ve itirafı Göreçkiler'i şaşkına çevirir. Ali, Cemal ve Safiye'nin kendilerinden ne saklandığını öğrenmek ister. Cemal, Faysal'ın teklifini söylediğinde Ali, abisine büyük bir öfke duyar ve Faysal'la hesaplaşmak ister. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de 'de...

Aşk ve Mavi bu akşam 20:00de ATVde

"Bizi kimse ayıramaz artık!"

Safiye'nin teslim olması ve itirafı Göreçkiler'i şaşkına çevirir. Ali, Cemal ve Safiye'nin kendilerinden ne saklandığını öğrenmek ister. Cemal, Faysal'ın teklifini söylediğinde Ali, abisine büyük bir öfke duyar ve Faysal'la hesaplaşmak ister. Mavi ve Cemal onu durdurmaya çalışırlar. Mavi ve Ali tekrar bir araya gelmişlerdir. Mavi, Göreçkiler'in yanına dönmeye karar verir. Pembe'nin keşfettiği büyük sır yeni kavgalara, ayrılıklara ve büyük bir yıkıma sebep olacaktır.

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  • 09 Mart 2018, Cuma 18:05
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