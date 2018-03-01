ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
NEFES İLE TAHİR'İN AŞKI ARTIK İMKANSIZ
Dünkü bölümde Mercan'ın ailesi Tahir'in yüzüğünü geri vermişti. Yeni bölümde Tahir, yüzüğü geri vererek Nefes'e olan aşkını kalbine gömüyor. Nefes ile Tahir'in aşkı iyice imkansıza dönecek.
Sen Anlat Karadeniz 6. bölüm:
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