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  1. Sen Anlat Karadeniz 6. bölümde neler olacak?

'in ı yayınlandı!

Çarşamba günlerinin sevilen si 'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Tahir, Mercan'a yüzüğü vererek Nefes ile aşkını bitiriyor.

Sen Anlat Karadenizin yeni fragmanı yayınlandı!

ekranlarında reyting rekorları kıran sinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

NEFES İLE TAHİR'İN AŞKI ARTIK İMKANSIZ
Dünkü bölümde Mercan'ın ailesi Tahir'in yüzüğünü geri vermişti. Yeni bölümde Tahir, yüzüğü geri vererek Nefes'e olan aşkını kalbine gömüyor. Nefes ile Tahir'in aşkı iyice imkansıza dönecek.

Sen Anlat Karadeniz 6. bölüm:

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 10:54
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