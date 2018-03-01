Sen Anlat Karadeniz 6. Bölüm01 Mart 2018, Perşembe
Mustafa, Eyşan'ı kaçırarak alamadığı cinayet itirafını, Vedat'a Yiğit'i teslim ederek almıştır ama vicdan azabından kıvranmaktadır. Tahir'in canı emniyettedir ama Vedat'ın Nefes'e karşı eli güçlenmiştir. Vedat, bir anneyi evladıyla tehdit ederse, kazanacağından emindir. O güvenle, Nefes'e şartını koşar. "Yiğit'i görmek istiyorsan, evlen benimle!" Annesinden ilk öğrendiği rakamlar 155 olan Yiğit ise, tutulduğu evden kaçabilmek için türlü planlar yapar. Yiğit'i bir yandan ararken bir yandan onun yokluğuna birlikte katlanan Tahir ve Nefes ise, aralarındaki anlaşmazlıkları rafa kaldırırlar ve birbirlerine sımsıkı tutunurlar. Ancak, birlikte acıya dayanma hali yanlış anlaşılır ve Dağdevirenler cephesinde kıyamet kopar. Bu öfke, Nazar'ın şeytanın inine girmesine neden olur. Tahir, Yiğit'e ulaşabilmek için neler yapacak? Kendisini aldattığını sandığı kocasını evde tüfekle karşılayan Asiye, Mustafa'nın aslında neler çevirdiğini öğrenecek mi? Nefes, Vedat'ın evlenme teklifini kabul edecek mi yoksa oğlunun yokluğuna rağmen şeytana direnmeyi mi seçecek?
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- Nefes ile Tahir, Yiğit'i arıyor!
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