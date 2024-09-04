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Yaratıcı tasarımlara dijital baskı renkleri

Yeni eğitim yılı hazırlıkları başlarken, evdeki okul heyecanı da artıyor. Defterler, kalemler ve çantaların yanı sıra, teknoloji de öğrencilerin bu süreci daha keyifli hale getirmesine yardımcı oluyor. Canon PIXMA G serisi ise tam da bu noktada devreye giriyor...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
Yaratıcı tasarımlara dijital baskı renkleri

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Yalnızca okul projeleri ve ödevlerinde kaliteli baskılar sağlamakla kalmayan Canon PIXMA G serisi, çocukların yaratıcılıklarını da destekliyor. Renkli kartlar, kişisel posterler ve sevdiklerine küçük sürpriz notlar hazırlamak artık çok daha kolay hale geliyor. Günlük ödevlerden yüksek hacimli projelere kadar her türlü okul ihtiyacı için tasarlanmış olan bu mürekkep tanklı yazıcılar, özellikle sık baskı yapan öğrencilere hitap ediyor. Yüksek kapasiteli yeniden doldurulabilir mürekkep tankları sayesinde çocuklar okul projelerinde kesintisiz baskı alabilirken, aileler de rahatlıkla maliyet tasarrufu yapabiliyor. Siyah beyaz baskılarda 8.100, renkli baskılarda ise 7.700 sayfa kapasite sunan bu yazıcılar, sık sık mürekkep değiştirme derdini ortadan kaldırıyor; yoğun okul dönemlerinde bile sorunsuz bir kullanım sunuyor.

VERİMLİ VE EĞLENCELİ
Canon PIXMA G serisinin öne çıkan modellerinden biri olan PIXMA G3470, eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapmak isteyenler için seçenekler arasında yer alıyor. 3'ü 1 arada özellikli bu yazıcı; yazdırma, tarama ve fotokopi özelliklerini bir araya getiriyor. Kompakt tasarımıyla evin her köşesine kolayca sığarken, özel kırmızı renk seçeneğine ek olarak siyah ve beyaz alternatifleri ve kablosuz bağlantı seçenekleriyle de akıllı cihazlardan doğrudan baskı alma imkânı tanıyor.

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