Video patlamasına fiber katkısı

Türk Telekom, fiber altyapısı ve Tivibu platformu ile bu ekosistemin her iki tarafına da katkı sağlayarak içerik üretiminden tüketimine kadar geniş bir deneyim sunuyor. Artan fiber altyapı video içerik üreticilerinin ve tüketenlerin iştahını kabartıyor...

Video, günümüzün dijital dünyasında hem üreticiler hem de tüketiciler için en güçlü araçlardan biri haline geldi. 2025 yılı itibarıyla Türk Telekom'un fiber altyapısı 506 bin kilometreyi aşarken, fiber kapsama alanı 33.8 milyon haneye ulaştı. 1 Gbps erişim hızı verebilecek hane sayısını 11.5 milyona ulaşınca bundan en çok video içerik üreten ve tüketenler faydalanıyor.

BULUT DEPOLAMA İHTİYACI
Bu güçlü altyapı sayesinde içerik üreticileri, büyük boyutlu videoları çok daha hızlı yükleyebiliyor, canlı yayınlarını düşük gecikmeyle gerçekleştirebiliyor. Özellikle 4K ve 8K gibi yüksek çözünürlüklü içeriklerin yaygınlaştığı bir dönemde, fiber bağlantı hem üretim hem de tüketim tarafında kesintisiz bir deneyim sağlıyor. Türk Telekom'un sunduğu VideoBulut çözümleri, içerik üreticilerine videolarını depolama, kodlama ve farklı cihazlara uygun formatlarda yayınlama imkânı veriyor. İçerik dağıtım ağı (CDN) sayesinde videolar daha hızlı ve sorunsuz oynatılırken, üreticiler için ölçeklenebilir bir altyapı sunuluyor. Bu sayede ister profesyonel bir stüdyo, ister bireysel bir influencer olsun, herkes içeriklerini kolayca geniş kitlelere ulaştırabiliyor.

28.5 MİLYON MOBİL ABONE
Tüketici tarafında ise Tivibu öne çıkıyor. 2025'in ilk yarısında toplam 28.5 milyon aboneye ulaşan Türk Telekom'un dijital platformu Tivibu, yalnızca televizyon yayınlarını dijital ortama taşımakla kalmıyor; aynı zamanda izleyicilere yayınları durdurup devam ettirme, geçmiş programları yeniden izleme gibi esnek seçenekler sunuyor. Kullanıcılar dizüstü bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonlarından istedikleri içeriklere erişerek televizyon deneyimini diledikleri zaman ve mekâna taşıyabiliyor. Tüm bu gelişmeler, video üretimi ile tüketimi arasındaki sınırları giderek ortadan kaldırıyor. Fiber altyapı sayesinde kullanıcılar kendi içeriklerini kolayca üretebilirken, Tivibu ve benzeri platformlarla tüketici tarafında kişiselleştirilmiş ve kesintisiz bir deneyim mümkün hale geliyor. Böylece Türk Telekom'un yatırımları, hem içerik üreticilerini hem de izleyicileri aynı dijital ekosistemde buluşturarak Türkiye'de video odaklı dijital yaşamı güçlendiriyor.

