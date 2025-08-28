TOGG T10B ne zaman çıkacak? İşte cazip fiyatıyla dikkat çeken TOGG T10B çıkış tarihi ve özellikleri

TOGG , T10X ve T10F modelleriyle elektrikli otomobil pazarında adından söz ettirdikten sonra, şimdi de uygun fiyatıyla geniş kitlelere hitap edecek B-SUV modeli T10B 'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Peki TOGG T10B ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak? İşte tahminler…

Yerli otomobil markası TOGG , T10X ve T10F modelleriyle elde ettiği başarıların ardından, şimdi de uygun fiyatlı B-SUV modeli T10B ile elektrikli otomobil pazarında daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. T10B, "herkes için ulaşılabilir otomobil" vizyonunu somutlaştırarak, küçük motor kapasitesi ve ekonomik fiyatıyla Türkiye'nin en uygun maliyetli elektrikli araç seçeneklerinden biri olacak.

(Kaynak: AA)

1 MİLYON TL ALTINDA FİYAT VE ÖTV AVANTAJI

TOGG yetkilileri, T10B'nin başlangıç fiyatını 1 milyon TL'nin altında tutmayı planlıyor. Böylece model, elektrikli otomobil pazarında olduğu kadar, Fiat Egea ve Renault Clio gibi popüler binek araçlarla da rekabet edebilecek güçlü bir alternatif sunuyor. Ayrıca, 99 kW'lık motor kapasitesi sayesinde T10B, yeni ÖTV düzenlemesinde en düşük ÖTV diliminde yer alacak ve kullanıcıların daha avantajlı fiyatlarla araç sahibi olmasını sağlayacak.

TOGG, T10B için uzun vadeli kredi seçenekleri ve finansal destek paketleri sunarak, farklı gelir seviyelerindeki vatandaşların da araca erişimini kolaylaştıracak. Bu sayede Türkiye'de elektrikli otomobil sahipliği daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayılacak.