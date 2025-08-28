SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

TOGG T10B ne zaman çıkacak? İşte cazip fiyatıyla dikkat çeken TOGG T10B çıkış tarihi ve özellikleri

Yerli otomobil markası TOGG, T10X ve T10F modelleriyle dikkat çekerken, şimdi de daha geniş kitlelere uygun fiyatıyla sunulacak B-SUV modeli TOGG T10B için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki TOGG T10B ne zaman çıkacak? İşte cazip fiyatıyla dikkat çeken TOGG T10B çıkış tarihi ve özellikleri…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025 , 16:59
TOGG T10B ne zaman çıkacak? İşte cazip fiyatıyla dikkat çeken TOGG T10B çıkış tarihi ve özellikleri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TOGG, T10X ve T10F modelleriyle elektrikli otomobil pazarında adından söz ettirdikten sonra, şimdi de uygun fiyatıyla geniş kitlelere hitap edecek B-SUV modeli T10B'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Peki TOGG T10B ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak? İşte tahminler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TOGG T10B NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yerli otomobil markası TOGG, T10X ve T10F modelleriyle elde ettiği başarıların ardından, şimdi de uygun fiyatlı B-SUV modeli T10B ile elektrikli otomobil pazarında daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. T10B, "herkes için ulaşılabilir otomobil" vizyonunu somutlaştırarak, küçük motor kapasitesi ve ekonomik fiyatıyla Türkiye'nin en uygun maliyetli elektrikli araç seçeneklerinden biri olacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

1 MİLYON TL ALTINDA FİYAT VE ÖTV AVANTAJI

TOGG yetkilileri, T10B'nin başlangıç fiyatını 1 milyon TL'nin altında tutmayı planlıyor. Böylece model, elektrikli otomobil pazarında olduğu kadar, Fiat Egea ve Renault Clio gibi popüler binek araçlarla da rekabet edebilecek güçlü bir alternatif sunuyor. Ayrıca, 99 kW'lık motor kapasitesi sayesinde T10B, yeni ÖTV düzenlemesinde en düşük ÖTV diliminde yer alacak ve kullanıcıların daha avantajlı fiyatlarla araç sahibi olmasını sağlayacak.

TOGG, T10B için uzun vadeli kredi seçenekleri ve finansal destek paketleri sunarak, farklı gelir seviyelerindeki vatandaşların da araca erişimini kolaylaştıracak. Bu sayede Türkiye'de elektrikli otomobil sahipliği daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayılacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Resmi yol haritasına göre, TOGG T10B 2026 yılında tanıtılacak ve 2027'de seri üretime geçerek satışa sunulacak. T10X ile teknoloji ve prestij algısını oluşturan marka, T10F ile aileleri hedeflerken, T10B ile "herkes için otomobil" hedefini hayata geçirecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Mavi Vatan’a TEKNOFEST damgası
İmralı Heyeti İmralı’da... DEM’liler Süleymaniye’de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Bursa’da yangın! Anons üstüne anons... Bursa-Bilecik kara yolu ulaşıma kapatıldı
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
İzmir’de CHP mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer’den Özgür Özel’e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay’a…
ABD’nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına kılıç çekti
Türk Telekom’dan ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı
Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da sırra kadem basmıştı! Nereye gittiği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!
Halit Yukay’ın ölümünde yeni detaylar! Yukay’ın teknesine çarpan gemide mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar | Son sözleri ortaya çıktı
Kartal’ı Konferans Ligi’ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti
Özgür Özel’e Akın Gürlek soruşturması! Başsavcılık harekete geçti... AK Parti’den sert tepki
MSB’den Z raporu! Münbiç’te 8 toplamda 556 km tünel imha: Suriye hükümetine Arkandayız mesajı | TCG Işın Halit Yukay için görevde
Terörsüz Türkiye için 7. toplantı! Hikmet Çetin’den Bahçeli sözleri: Onu ve ona destek verenleri kutlamak istiyorum
Gazze’de İsrail soykırımına destek veren Microsoft Filistin protestosuna katılan çalışanlarını işten çıkardı
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı’ya gidiyor
Putin ve Kim Şi’nin baş davetlisi! Çin’den 10 bin asker ve 100 uçaklı gövde gösterisi
Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un sır kaybı! Boğuldu mu karaya mı çıktı?
Çelik Kubbe dünya basınında: İsrail yakın takipte! Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu
Spotlar söneli çok oldu ama o hala parlıyor! Tokatçı’nın Emine’si 67 yaşında 20’liklere taş çıkarıyor