Kadınlar işlerini geleceğe taşıyor!

Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme prensibi ile yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için kadınların iş hayatına aktif katılımını destekleyen Türk Telekom; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğinde yürüttüğü 'Dijitalde Hayat Kolay' projesiyle kadınlara dijital yetkinlikler kazandırarak, ekonomik ve toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını destekliyor.



MENTÖRLÜK VE HİBE DESTEĞİ

2019 yılında hayata geçirilen ve bugüne kadar on binlerce kadın girişimciye destek vererek işlerini geliştirme fırsatı sağlayan 'Dijitalde Hayat Kolay' projesinin yeni dönemi başlıyor. Yıl boyunca ücretsiz sunulacak yüz yüze ve çevrim içi eğitimlere Türkiye'nin her yerinden, 18 yaş üstü tüm kadınlar başvurabilecek.



Proje kapsamında dijital pazarlama, dijital finansal okuryazarlık, dijital reklamcılık, dijital içerik üretimi ve sosyal medya fotoğrafçılığı başlıklarında verilecek eğitimlerin yanı sıra tasarım odaklı düşünme atölyeleri de düzenlenecek. Tasarım odaklı düşünme atölyeleri ile katılımcılar, iş fikirlerini geliştirme, pazar analizi yapma, hedef kitlelerini belirleme ve doğru kanallardan doğru içeriklerle müşterilerine ulaşma fırsatı bulacak. Eğitim ve atölyelere katılanlar arasından seçilecek girişimci kadınlara ise mentörlük ve hibe desteği sunulacak.



GİRİŞİMCİ KADINLAR GÜÇLENİYOR

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi dijital dönüşümün yanı sıra toplumsal fayda yaratma yolunda da kullanıyoruz. 2019 yılında başlattığımız 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi ile kadınların dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama becerilerini geliştirerek, ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir yer edinmelerini destekliyoruz. Bu proje, sadece bugünü değil, geleceği şekillendiren girişimci kadınların güçlenmesine hizmet ediyor. Hedefimiz, 2025 yılı sonuna kadar 81 ilde 15 bin kadına daha ulaşmak ve onlara dijital dünyanın kapılarını aralamak. Ayrıca, girişimci kadınlara mentörlük ve hibe desteği sunarak girişimlerini geliştirmelerine katkı sağlamak. 'Türkiye'ye Değer' vizyonumuz doğrultusunda, fırsat eşitliğini destekliyor ve kadınların hayatın her alanına eşit katılımını sağlayacak projelerle, teknoloji ve inovasyonun gücünden faydalanarak Türkiye'yi geleceğe taşıma hedefimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



EĞİTİMLER BAŞLIYOR

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de "Günümüzde dijitalleşme, girişimciliğin sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Bu ay başlayıp yıl sonuna kadar sürecek eğitimlerle, kadın girişimcilerin dijital becerilerini geliştirmelerine ve işlerini büyütmelerine destek olmayı hedefliyoruz. 81 İlde faaliyetlerini yürüten TOBB Kadın Girişimciler Kurullarımız ile, projemiz daha geniş kitlelere ulaşacak ve yeni dönemde daha fazla girişimci kadına fırsat sunacağız" şeklinde konuştu.

