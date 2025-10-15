Görme engelliler için yapay kornea müjdesi

Dünyada 40 milyon, Türkiye'de ise 380 bin kişi tamamen görme yetisini kaybetmiş durumda. Dassault Systèmes'in açık inovasyon laboratuvarı 3DEXPERIENCE Lab, görme kaybına çözüm arayan girişimlere dijital destek ve mentorluk sağlayarak, yapay kornea gibi çığır açıcı projelerin gelişmesini hızlandırıyor. Dünya genelinde görme kaybı yaşayan kişi sayısının 2050'ye kadar 100 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Görme yetisinin kaybı, bireylerin sosyal hayatından ekonomik bağımsızlığına kadar geniş bir alanı etkiliyor. Uluslararası Körlüğü Önleme Ajansı (IAPB) 2020 verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 8.4 milyon kişi görme kaybı yaşıyor, bunların 380 bini tamamen görme yetisini yitirmiş durumda. 2023'te yapılan taramalar ise 17 bin bebek ve çocuğun tanı konmamış görme sorunlarıyla yaşadığını ortaya koydu.



SENTETİK MALZEME ÇÖZÜMÜ

Bu tablo, göz sağlığında yenilikçi çözümler ve teknolojik iş birliklerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bilim ve mühendisliği bir araya getiren Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE Lab adlı açık inovasyon platformuyla girişimcilere bu alanda destek sağlıyor. Şirket, sağlık teknolojilerinde fark yaratabilecek erken aşama girişimlere dijital tasarım araçları, mentorluk ve küresel iş birliği fırsatları sunuyor. CorNeat Vision'ın EverMatrix adını verdiği patentli sentetik malzeme platformu, yapay korneanın göz dokusuyla doğal bir şekilde bütünleşmesini sağlıyor. Bu sayede implant, vücut tarafından reddedilmeden gözün kalıcı bir parçası haline geliyor.



