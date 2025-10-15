PODCAST CANLI YAYIN

Görme engelliler için yapay kornea müjdesi

Dünyada 40 milyon, Türkiye'de ise 380 bin kişi tamamen görme yetisini kaybetmiş durumda. Dassault Systèmes'in açık inovasyon laboratuvarı 3DEXPERIENCE Lab, görme kaybına çözüm arayan girişimlere dijital destek ve mentorluk sağlayarak, yapay kornea gibi çığır açıcı projelerin gelişmesini hızlandırıyor.

Giriş Tarihi:
Görme engelliler için yapay kornea müjdesi

Dünyada 40 milyon, Türkiye'de ise 380 bin kişi tamamen görme yetisini kaybetmiş durumda. Dassault Systèmes'in açık inovasyon laboratuvarı 3DEXPERIENCE Lab, görme kaybına çözüm arayan girişimlere dijital destek ve mentorluk sağlayarak, yapay kornea gibi çığır açıcı projelerin gelişmesini hızlandırıyor. Dünya genelinde görme kaybı yaşayan kişi sayısının 2050'ye kadar 100 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Görme yetisinin kaybı, bireylerin sosyal hayatından ekonomik bağımsızlığına kadar geniş bir alanı etkiliyor. Uluslararası Körlüğü Önleme Ajansı (IAPB) 2020 verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 8.4 milyon kişi görme kaybı yaşıyor, bunların 380 bini tamamen görme yetisini yitirmiş durumda. 2023'te yapılan taramalar ise 17 bin bebek ve çocuğun tanı konmamış görme sorunlarıyla yaşadığını ortaya koydu.

SENTETİK MALZEME ÇÖZÜMÜ
Bu tablo, göz sağlığında yenilikçi çözümler ve teknolojik iş birliklerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bilim ve mühendisliği bir araya getiren Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE Lab adlı açık inovasyon platformuyla girişimcilere bu alanda destek sağlıyor. Şirket, sağlık teknolojilerinde fark yaratabilecek erken aşama girişimlere dijital tasarım araçları, mentorluk ve küresel iş birliği fırsatları sunuyor. CorNeat Vision'ın EverMatrix adını verdiği patentli sentetik malzeme platformu, yapay korneanın göz dokusuyla doğal bir şekilde bütünleşmesini sağlıyor. Bu sayede implant, vücut tarafından reddedilmeden gözün kalıcı bir parçası haline geliyor.


Dünya genelinde görme kaybı yaşayan kişi sayısının 2050'ye kadar 100 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
CANLI ANLATIM | Gazze anlaşmasında 2. aşama şimdi başlıyor! ABD Başkanı Donald Trump duyurdu
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Son dakika: Yukarı yönlü revize ettiler! IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'de Filistinlilere saldırı: Şehitler var | Hamas'tan çağrı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan için istenen ceza belli oldu! Adliyede tehditler savurmuştu
Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
A’dan Z’ye hafızalara kazındı! Esra Ceyhan’ın son hali ortaya çıktı!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı