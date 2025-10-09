PODCAST CANLI YAYIN

Football Manager tutkunlarının heyecanla beklediği FM 2026 için geri sayım başladı. Her yıl futbolseverlere taktik zekalarını ve transfer becerilerini sınama fırsatı sunan popüler menajerlik serisi, bu yıl da büyük yeniliklerle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Peki FM 26 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? İşte Football Manager 2026 çıkış tarihi.

Football Manager 2026 (FM 26) için geri sayım devam ediyor. 2025 yılında piyasaya çıkması beklenen yeni oyun, geliştirilen 3 boyutlu maç motoru, yenilenen taktik sistemi ve daha gerçekçi oyuncu etkileşimleriyle dikkat çekmeye hazırlanıyor. Peki Football Manager 2026 fiyatı ne kadar? İşte çıkış tarihi.

FM 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Football Manager 2026, 4 Kasım 2025 tarihinde oyuncularla buluşacak. Strateji ve futbol yönetimini bir araya getiren efsane seri, bu kez daha gelişmiş özelliklerle geliyor.

Oyunun Nintendo Switch sürümü ise dijital olarak bir ay gecikmeli şekilde, 4 Aralık 2025'te yayınlanacak. Böylece konsol kullanıcıları da kısa bir bekleyişin ardından FM 26 deneyimine katılabilecek.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE OLACAK?

Her yeni sürümde grafiksel detaylar ve veri tabanı daha da genişleyen Football Manager serisinin, FM 26 ile birlikte biraz daha güçlü donanım isteyeceği tahmin ediliyor. Özellikle 3D maç motorunu etkin biçimde kullanmak isteyen oyuncuların, yüksek performanslı bir ekran kartına sahip olması gerekebilir.

Daha gerçekçi maç sahneleri, geliştirilmiş yapay zeka ve dinamik futbol atmosferi, sistem kaynaklarını önceki sürümlere göre biraz daha zorlayacak gibi görünüyor.

