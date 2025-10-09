FM 26 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? İşte Football Manager 2026 çıkış tarihi

Football Manager 2026 (FM 26) için geri sayım devam ediyor. 2025 yılında piyasaya çıkması beklenen yeni oyun, geliştirilen 3 boyutlu maç motoru, yenilenen taktik sistemi ve daha gerçekçi oyuncu etkileşimleriyle dikkat çekmeye hazırlanıyor. Peki Football Manager 2026 fiyatı ne kadar? İşte çıkış tarihi.

(Kaynak: Sosyal Medya) FM 26 NE ZAMAN ÇIKACAK? Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Football Manager 2026, 4 Kasım 2025 tarihinde oyuncularla buluşacak. Strateji ve futbol yönetimini bir araya getiren efsane seri, bu kez daha gelişmiş özelliklerle geliyor. Oyunun Nintendo Switch sürümü ise dijital olarak bir ay gecikmeli şekilde, 4 Aralık 2025'te yayınlanacak. Böylece konsol kullanıcıları da kısa bir bekleyişin ardından FM 26 deneyimine katılabilecek.