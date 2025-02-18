Çinli hava attı, hesap ABD’li yapay zeka devlerine kaldı!

Çin merkezli yapay zeka (AI) şirketi DeepSeek, güçlü AI modelleri geliştirmek için gerekenler konusundaki varsayımları alt üst etti. Liang Wenfeng'in hedge fonu High-Flyer'den doğan DeepSeek, Ocak 2025'te OpenAI'nin o1 akıl yürütme modeliyle rekabet edebilen açık kaynaklı bir akıl yürütme modeli (R1) yayınladı.

DeepSeek, temel modelini sınırlı sayıda çip ve yaklaşık 5.6 milyon dolarlık bir hesaplama gücüyle eğittiğini belirtiyor. Bu rakam, benzer modelleri eğitmek için 100 milyon doların üzerinde harcama yapan ABD'li rakiplerinin maliyetlerinin çok altında kalıyor. Şirket, bu verimliliği akıllıca geliştirdiği teknikler sayesinde başardığını ifade ediyor. Spor otomobilleri geride bırakan binek araba gibi herkesi şaşırtan bir performans ortaya koyan Çinli DeepSeek'in yetenekleri hem yapay zeka hem çip üreticileri hem de enerji şirketlerinin değerlemesini alt üst etmeyi başardı.

MALİYET HESAPLARI ŞAŞTI

Yapay zekada maliyet hesapları baştan sona değişince, tüm kurumlar Çinli girişimin açık kaynak performansını merak etti. DeepSeek'in bu başarısı, ABD şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının ölçeği hakkında soru işaretleri yarattı. Son çeyreklerde büyük teknoloji şirketlerinin AI altyapısına yaptığı yatırımlar, toplam sermaye harcamalarını 50 milyar doların üzerine çıkardı.

CB Insights verilerine göre; 2024 yılında yalnızca ABD'deki AI startup'larına 76.3 milyar dolar risk sermayesi yatırımı yapıldı. DeepSeek'in düşük maliyetli yaklaşımı, bu devasa yatırımların ne kadar verimli kullanıldığı konusunda tartışmalara yol açtı. DeepSeek'in yükselişi, yapay zeka dünyasında yeni bir dönemin habercisi olabilir. ABD'li devlerin devasa yatırımlarına rağmen, Çin menşeli bir şirketin düşük maliyetli ve etkili bir model geliştirmesi, AI inovasyonunun geleceği hakkında önemli soruları gündeme getiriyor.

DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Bu gelişme, özellikle altyapı maliyetleri, özel sektör rekabeti ve kurumsal stratejiler üzerinde derin etkilere sahip olabilir. AI dünyasında dengelerin nasıl değişeceği, önümüzdeki dönemde yakından takip edilmesi gereken bir konu olacak. DeepSeek'in son dönemdeki model yayınlamaları, özellikle açık kaynaklı ve düşük maliyetli yaklaşımıyla, yapay zeka (AI) dünyasında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu gelişmeler, AI'nın geleceği üzerinde çeşitli etkiler yaratabilir.

TÜM YAPAY ZEKA HESAPLARI GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

1. ALTYAPI MALİYETLERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: DeepSeek'in düşük maliyetli model eğitimi, AI altyapısına yapılan yatırımların yeniden gözden geçirilmesine neden olabilir. "Şirketler, daha verimli teknikler ve kaynak kullanımıyla benzer sonuçlar elde edebilir mi?" sorusu gündeme geldi.

2. ÖZEL SEKTÖRDE REKABET: DeepSeek'in açık kaynak modeli, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler için erişilebilir bir alternatif sunuyor. Bu durum, özel sektördeki rekabeti artırabilir ve daha fazla inovasyonu tetikleyebilir.

3. KURUMSAL AI STRATEJİLERİ: DeepSeek'in başarısı, kurumsal şirketlerin AI stratejilerini gözden geçirmesine neden olabilir. Şirketler, daha düşük maliyetli ve açık kaynaklı çözümlere yönelerek, AI teknolojilerini benimseme süreçlerini hızlandırabilir.