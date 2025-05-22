Kuytuda köşede altını olan hemen baksın! 24 ayar gram, çeyrek, yarım ve tam altın Darphane’de böyle hazırlanıyor

Altın, yüzyıllardır yalnızca zenginliğin değil, aynı zamanda güvenin, istikrarın ve kültürel birikimin de sembolü olmayı sürdürüyor. Türkiye'de bu değerli metalin simgesel temsilcisi olan Cumhuriyet altınları, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün titiz ellerinde hayat buluyor. Peki, yatırımcının gözdesi bu altınlar nasıl üretiliyor? İşte altının göz kamaştıran üretim sürecine dair perde arkası.