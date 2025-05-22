Kuytuda köşede altını olan hemen baksın! 24 ayar gram, çeyrek, yarım ve tam altın Darphane’de böyle hazırlanıyor
Altın tarih boyunca medeniyetlerin gözdesi olmayı başaran nadir metaller arasında yer alıyor. Parlaklığını yitirmemesi, hava koşullarından etkilenmemesi ve kolay işlenebilir yapısıyla hem sanayi hem de kuyumculuk sektöründe vazgeçilmez bir ham madde konumunda. Bu eşsiz nitelikleri altını yalnızca ekonomik değer açısından değil, estetik ve teknolojik kullanım açısından da kıymetli kılıyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın nasıl üretiliyor? İşte Darphane'deki işlem aşamaları.
Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 14:02