Kadraj Galeri Kadraj İkon Kuytuda köşede altını olan hemen baksın! 24 ayar gram, çeyrek, yarım ve tam altın Darphane’de böyle hazırlanıyor

Kuytuda köşede altını olan hemen baksın! 24 ayar gram, çeyrek, yarım ve tam altın Darphane’de böyle hazırlanıyor

Altın tarih boyunca medeniyetlerin gözdesi olmayı başaran nadir metaller arasında yer alıyor. Parlaklığını yitirmemesi, hava koşullarından etkilenmemesi ve kolay işlenebilir yapısıyla hem sanayi hem de kuyumculuk sektöründe vazgeçilmez bir ham madde konumunda. Bu eşsiz nitelikleri altını yalnızca ekonomik değer açısından değil, estetik ve teknolojik kullanım açısından da kıymetli kılıyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın nasıl üretiliyor? İşte Darphane'deki işlem aşamaları.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:02 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 14:02
Bir kenarda altını olan hemen baksın! 24 ayar gram, çeyrek, yarım ve tam altın Darphane’de böyle hazırlanıyor

Altın, yüzyıllardır yalnızca zenginliğin değil, aynı zamanda güvenin, istikrarın ve kültürel birikimin de sembolü olmayı sürdürüyor. Türkiye'de bu değerli metalin simgesel temsilcisi olan Cumhuriyet altınları, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün titiz ellerinde hayat buluyor. Peki, yatırımcının gözdesi bu altınlar nasıl üretiliyor? İşte altının göz kamaştıran üretim sürecine dair perde arkası.

Bir kenarda altını olan hemen baksın! 24 ayar gram, çeyrek, yarım ve tam altın Darphane’de böyle hazırlanıyor

Altın Rulo ile Başlayan Yolculuk

Cumhuriyet altınlarının serüveni, 22 ayar saf altının rulo haline getirilmesiyle başlıyor. Bu aşama, altının hem saflığını hem de mekanik dayanıklılığını garanti altına alıyor.

Bir kenarda altını olan hemen baksın! 24 ayar gram, çeyrek, yarım ve tam altın Darphane’de böyle hazırlanıyor

Haddeleme işlemiyle istenen kalınlığa getirilen altın, milimetrik hassasiyetle pullara dönüştürülmek üzere kesiliyor.

Bir kenarda altını olan hemen baksın! 24 ayar gram, çeyrek, yarım ve tam altın Darphane’de böyle hazırlanıyor

Gramaj Testinden Geçen Pullu Altınlar

Altın pullar üretildikten sonra, her biri titizlikle tartılarak standartlara uygun ağırlıkta olup olmadıkları denetleniyor. Bu süreçte tolerans dışı olanlar eleniyor. Ardından pullar, "tavlama" adı verilen özel bir ısıtma işlemine tabi tutuluyor. Tavlama, altının yumuşamasını sağlayarak, onu baskıya hazır hale getiriyor.

Bir kenarda altını olan hemen baksın! 24 ayar gram, çeyrek, yarım ve tam altın Darphane’de böyle hazırlanıyor

Tek Basımda Şekillenen Altınlar

Tavlama sonrası yumuşayan altın pullar, Darphane'nin özel baskı makinelerine alınarak tek seferde basılıyor. Bu baskı sırasında yalnızca ön ve arka yüz değil, altının karakteristik kenar tırtılları da işleniyor.