Cep Magnet internet keyfini avucunuza taşıyor

Türk Telekom, müşterilerine 4.5G bağlantısının olduğu her yerde bol GB'lı ve yüksek hızlı mobil internet deneyimleme olanağı sağlıyor. Ayrıca Cep Magnet Paketleriyle yaz döneminde artan mobil internet ihtiyacına çözüm sunuyor. Cep Magnet ile Türk Telekom mobil müşterileri 4.5G hızındaki interneti gittikleri her yerde kullanma imkânı elde ediyor ve 16 farklı cihazın bağlanabildiği 4.5G'li taşınabilir modeme özel yüksek kotalı paketlerden sevdikleriyle beraber faydalanabiliyor. Türk Telekomlular, Cep Magnet Paketlerinin yanında taşınabilir modem de satın alabiliyor. Modem sahibi olan Türk Telekomlular ise sadece paket satın alarak hizmetten yararlanabiliyor. Türk Telekomlular diledikleri her yere modemi götürerek ev interneti hızında internet kullanabiliyor.

100 GB İNTERNET PAKETİ

Cep Magnet Fırsat 100 GB Paketi ile Türk Telekom faturasız data hattı sahipleri, 300 TL'ye 90 gün boyunca Cep Magnet ile birlikte kullanabilecekleri 100 GB internet paketi satın alabiliyor. Numara taşıma veya yeni hat satın alarak Türk Telekom'a geçiş yapan faturasız Cep Magnet mobil hat sahipleri 90 gün içerisinde Cep Magnet 100 GB Fırsat Paketinden birden fazla kez yararlanabiliyor. Cep Magnet paketlerinden faydalanmak isteyen Türk Telekomlular www. turktelekom.com.tr adresinden, Türk Telekom ofis ve mağazalarından fiyat ve kullanım hakkında bilgi sahibi olabiliyor.