ASUS yeni ASUS Cobble SSD kutusunu duyurdu! Sihirli taşlar kolay taşınan arşivlere dönüştü

Depolama araçlarının kullanım kolaylığı kadar şık tasarımları da öne çıkıyor. ASUS, şık ve dayanıklı bir harici depolama çözümü olan ASUS Cobble SSD kutusunu duyurdu. Taş esintileri taşıyan tasarımı, IP55 derecesinde suya ve toza dayanıklılığı ile dikkat çeken ASUS Cobble, kolay kurulum, geniş uyumluluk sunuyor. Kutu, hem M.2 NVMe PCIe hem de SATA SSD'leri destekliyor ve 10 Gbps'ye kadar süper hızlı veri aktarım hızları için USB-C 3.2 Gen 2x1 arayüzüne sahip.



ÇAKIL TAŞI GİBİ TASARIM

ASUS Cobble SSD kasası, taş esintili bir tasarıma sahip. Ürün, gri veya siyah renk seçenekleriyle geliyor. Benekli boyama teknikleri, tasarımcıların organik dokuları ve renkleri tasarıma dahil etmelerini sağlayarak ürüne sıcak ve doğal bir estetik kazandırıyor.



Çizilmeye karşı dayanıklı özel bir kaplama, ürünü küçük darbelerden koruyan dayanıklı bir yüzey sunuyor ve sağlam metalik kasanın uzun süreli koruma ve güvenilirlik için yüksek sıcaklıklara dayanmasını sağlıyor.



HIZLI VERİ AKTARIMI

Sağlam bir tasarıma sahip olan ASUS Cobble, IP55 derecesinde suya ve toza dayanıklılığı ile günlük kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaya karşı güvenilir koruma sağlıyor. Alüminyum alaşımlı yapısı ve dahili termal dolgusu, SSD'yi serin tutmak, hasardan korumak ve ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için ısı dağılımı sağlıyor.



USB 3.2 Gen 2x1 arayüzü, ASUS Cobble'ın 10 Gbps'ye kadar hız sunmasını sağlayarak büyük dosyaların verimli bir şekilde depolanması ve aktarılması için ideal çözüm sunuyor. Çok yönlü ASUS Cobble, hem M.2 NVMe PCIe hem de SATA SSD'leri destekliyor. Ürün, aletsiz Q-Latch ve vidasız kilit kapağı ile hızlı ve kolay kurulum imkanı veriyor. Her türlü sisteme sorunsuz bir şekilde entegre olan ürün, Windows 11, macOS, mobil cihazlar ve ROG Ally, PlayStation 5 ve Xbox gibi en yeni oyun konsolları ile tamamen uyumlu.

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