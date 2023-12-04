GTA 6 trailer (fragman) ne zaman çıkacak? Rockstar Games GTA 6 fragman çıkış saati ve tarihi! Türkiye saati duyuruldu

Rockstar Games 'in merakla beklenen devasa yapıtı GTA 6, şimdiye kadar görülmemiş aksiyon ve gerilimiyle geliyor! Oyun tutkunlarını büyüleyecek olan GTA 6'nın fragmanının çıkış saati duyuruldu. İşte GTA 6 fragmanı çıkış tarihi....

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games, Şubat 2022'de GTA VI'nın gelişiminin iyi ilerlediğini resmi olarak doğrulamıştı. Bu duyuru, bu son derece başarılı oyun serisinin sonraki bölümüne yönelik beklentiyi daha da artırdı.

Ancak GTA 6'nın aktif geliştirme süreci hakkında verimli bir çalışma yapıldığı oyun yöneticileri tarafından ifade ediliyor. Tahminlere göre ise GTA'nın 31 Mart 2024 senesinde çalışmaların sona ereceği düşünülüyor.