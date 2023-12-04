GTA 6 trailer (fragman) ne zaman çıkacak? Rockstar Games GTA 6 fragman çıkış saati ve tarihi! Türkiye saati duyuruldu

Rockstar Games'in merakla beklenen devasa yapıtı GTA 6, şimdiye kadar görülmemiş aksiyon ve gerilimiyle geliyor! Oyun tutkunlarını büyüleyecek olan GTA 6'nın fragmanının çıkış saati duyuruldu. İşte GTA 6 fragmanı çıkış tarihi....
Rockstar Games'in merakla beklenen devasa yapıtı GTA 6, şimdiye kadar görülmemiş aksiyon ve gerilimiyle geliyor! Oyun tutkunlarını büyüleyecek olan GTA 6'nın fragmanının çıkış saati duyuruldu. İşte GTA 6 fragmanı çıkış tarihi....
GTA 6 FRAGMANI SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
GTA 6 fragmanı, 5 Aralık Salı günü dünya genelinde yayınlanacak. Fragmanın Türkiye'den takip edilebileceği saat ise 17.00 olacak.
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Rockstar Games, Şubat 2022'de GTA VI'nın gelişiminin iyi ilerlediğini resmi olarak doğrulamıştı. Bu duyuru, bu son derece başarılı oyun serisinin sonraki bölümüne yönelik beklentiyi daha da artırdı.
Ancak GTA 6'nın aktif geliştirme süreci hakkında verimli bir çalışma yapıldığı oyun yöneticileri tarafından ifade ediliyor. Tahminlere göre ise GTA'nın 31 Mart 2024 senesinde çalışmaların sona ereceği düşünülüyor.
GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64-bit
İşlemci: Intel Core i5-10500 3.10 GHz veya AMD Ryzen R7 1700
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 8 GB ya da NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB
RAM: 16 GB
Depolama Alanı: 70 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri tarafında en az 64 bit Windows 10 ya da Windows 11 işletim sistemine ihtiyaç duyulması bekleniyor. İşlemci tarafında ise en az altı çekirdekli Intel Core i5-10500 3.10 GHz veya sekiz çekirdekli AMD Ryzen R7 1700 gerekebilir.