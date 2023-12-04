PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

GTA 6 trailer (fragman) ne zaman çıkacak? Rockstar Games GTA 6 fragman çıkış saati ve tarihi! Türkiye saati duyuruldu

Grand Theft Auto serisinin altıncı oyunu olan GTA 6 için merakla beklenen fragmanın heyecanı dorukta! Rockstar Games, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla milyonlarca oyuncuyu heyecanlandırdı. Oyun tutkunlarını büyük bir sürpriz beklerken, fragmanın yayınlanacağı tarih ve saat Türkiye saatiyle de netleşti. Peki, GTA 6 fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 17:16 Güncelleme 04 Aralık 2023, 17:16
GTA 6 trailer fragman ne zaman çıkacak? Rockstar Games GTA 6 fragman çıkış saati ve tarihi! Türkiye saati duyuruldu

Rockstar Games'in merakla beklenen devasa yapıtı GTA 6, şimdiye kadar görülmemiş aksiyon ve gerilimiyle geliyor! Oyun tutkunlarını büyüleyecek olan GTA 6'nın fragmanının çıkış saati duyuruldu. İşte GTA 6 fragmanı çıkış tarihi....

GTA 6 FRAGMANI SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

GTA 6 fragmanı, 5 Aralık Salı günü dünya genelinde yayınlanacak. Fragmanın Türkiye'den takip edilebileceği saat ise 17.00 olacak.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games, Şubat 2022'de GTA VI'nın gelişiminin iyi ilerlediğini resmi olarak doğrulamıştı. Bu duyuru, bu son derece başarılı oyun serisinin sonraki bölümüne yönelik beklentiyi daha da artırdı.

Ancak GTA 6'nın aktif geliştirme süreci hakkında verimli bir çalışma yapıldığı oyun yöneticileri tarafından ifade ediliyor. Tahminlere göre ise GTA'nın 31 Mart 2024 senesinde çalışmaların sona ereceği düşünülüyor.

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-10500 3.10 GHz veya AMD Ryzen R7 1700

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 8 GB ya da NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 70 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri tarafında en az 64 bit Windows 10 ya da Windows 11 işletim sistemine ihtiyaç duyulması bekleniyor. İşlemci tarafında ise en az altı çekirdekli Intel Core i5-10500 3.10 GHz veya sekiz çekirdekli AMD Ryzen R7 1700 gerekebilir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze’de kara saldırısı genişledi
İYİ Parti’de GİK toplandı! Meral Akşener yine U dönüşü mü yapacak? CHP ile ittifak sürecek mi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar’da! Hangi konular masada olacak?
SON DAKİKA