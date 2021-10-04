Son dakika: Silikon Vadisi'nde adeta kaos yaşanıyor! Facebook, Whatsapp ve Instagram çalışanları ofise giremiyor

Son dakika haberi... Dünya çapında milyonlarca insan şu sıralar Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü mü ve Facebook, Whatsapp ve Instagram çalışıyor mu? gibi aramalar yaparken korkutucu haber ABD'de bulunan Silikon Vadisi'nden geldi.
New York Times'ın teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, küresel ölçekteki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere bu sabah Facebook'un binalarına girmek isteyen çalışanların kapıdan içeriye giremediklerini yazdı.
Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan olan ve ABD'li Mark Zuckerberg tarafından yönetilen WhatsApp, İnstagram ve Facebook çöktü.
Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.