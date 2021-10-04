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    • Teknoloji
    • 04.10.2021 23:29
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    • 04.10.2021 23:45
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    Son dakika: Silikon Vadisi'nde adeta kaos yaşanıyor! Facebook, Whatsapp ve Instagram çalışanları ofise giremiyor

    Son dakika haberi... Dünya çapında milyonlarca insan şu sıralar Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü mü ve Facebook, Whatsapp ve Instagram çalışıyor mu? gibi aramalar yaparken korkutucu haber ABD'de bulunan Silikon Vadisi'nden geldi. New York Times'ın teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, küresel ölçekteki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere bu sabah Facebook'un binalarına girmek isteyen çalışanların kapıdan içeriye giremediklerini yazdı.

    Silikon Vadisi’nde adeta kaos yaşanıyor!

    Son dakika haberi... Dünya çapında milyonlarca insan şu sıralar Facebook, Whatsapp ve Instagram çöktü mü ve Facebook, Whatsapp ve Instagram çalışıyor mu? gibi aramalar yaparken korkutucu haber ABD'de bulunan Silikon Vadisi'nden geldi.

    New York Times'ın teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, küresel ölçekteki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere bu sabah Facebook'un binalarına girmek isteyen çalışanların kapıdan içeriye giremediklerini yazdı.

    Dünya üzerinde en çok kullanılan uygulamalardan olan ve ABD'li Mark Zuckerberg tarafından yönetilen WhatsApp, İnstagram ve Facebook çöktü.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadelerini kullandı.

        NORMALE DÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
        Erişim sorununa ilişkin WhatApp'tan ilk açıklama geldi.

        Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.

        INSTAGRAM: BİZİMLE KALIN
        Instagram tarafından yapılan açıklamada "Instagram ve arkadaşları biraz zor zamanlar geçiriyor ve bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın." ifadeleri kullanıldı.

            İŞLER ÇIĞRINDAN ÇIKTI
            ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'ın teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, küresel ölçekteki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere bu sabah Facebook'un binalarına girmek isteyen çalışanların kapıdan içeriye giremediklerini yazdı.

            Bilgiyi Facebook'ta çalışan bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesine dayandıran Frenkel, çalışanların kartlarının kapıları açmadığını aktardı.
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            Haberler Teknoloji Son dakika: Silikon Vadisi'nde adeta kaos yaşanıyor! Facebook, Whatsapp ve Instagram çalışanları ofise giremiyor
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