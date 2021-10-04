Son dakika: Silikon Vadisi'nde adeta kaos yaşanıyor! Facebook, Whatsapp ve Instagram çalışanları ofise giremiyor

Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.