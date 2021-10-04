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    • Ekonomi
    • 04.10.2021 22:47
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    • 04.10.2021 22:49
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    Sosyal medya devleri çöktü, Mark Zuckerberg 3 saatte 6.6 milyon dolar kaybetti

    Dünyanın dört bir yanında sosyal medya devleri Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü. Milyonlarca insan uygulamalara bağlanamazken 3 şirketin patronu olan genç milyarder Mark Zuckerberg büyük para kaybetti. Zuckerberg, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın 3 saatlik çalışma dışı düşüşleriyle 6.6 milyon dolar kaybetti ve milyarderler listesinde altıncı sıraya düştü.

    Mark Zuckerberg 3 saatte 6.6 milyon dolar kaybetti

    Dünya genelinde dijital bir kaos yaşanıyor. Sosyal medya devleri Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta bağlanılamıyor. Teknik soruna karşı çözüm üretilemezken 3 şirketin patronu genç milyarder Mark Zuckerberg adeta milyon dolarlar kaybetti.

    AÇIKLAMA YOK

    Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi. Facebook'tan küresel ölçekteki bu soruna ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil.

    ZUCK BÜYÜK ŞOKTA

    Zuckerberg, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın 3 saatlik çalışma dışı düşüşleriyle 6.6 milyon dolar kaybetti ve milyarderler listesinde altıncı sıraya düştü.

        Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu, her üç sosyal medya platformunu çatısında barındıran Facebook'un New York borsasında işlem gören hisselerini de olumsuz etkiledi.

        HİSSELER ÇAKILDI

        Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

        İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector"e göre, Türkiye saatiyle 18.40'ta Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandığı bildirilmişti.

        Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.

        Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen'in açıklamaları da şirketin hisselerinde yaşanan düşüşte etkili oldu. Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söylemişti.

        BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklaması yaptı.

            'HİZMET KALİTESİ TAAHHÜTLERİ BULUNMUYOR'

            Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamanın devamında Facebook, İnstagram ve WhatsApp servislerindeki sorunun uzun süre geçmesine rağmen düzeltilmediğini belirterek, "Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerine uzun bir süre geçmesine rağmen ulaşılamıyor. Anlık haberleşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar (OTT servisler) ve sosyal ağlar, ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi, hizmet kalitesi taahhütleri de bulunmuyor" ifadelerini kaydetti.

            'YERLİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARIMIZIN ÖNEMİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR'

            Sosyal medya platformalarında yaşanan sorunların yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının önemini daha çok ortaya çıkardığının altını çizen Sayan, "Kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerekiyor. Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum" dedi.
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