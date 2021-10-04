Sosyal medya devleri çöktü, Mark Zuckerberg 3 saatte 6.6 milyon dolar kaybetti

Dünya genelinde dijital bir kaos yaşanıyor. Sosyal medya devleri Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta bağlanılamıyor. Teknik soruna karşı çözüm üretilemezken 3 şirketin patronu genç milyarder Mark Zuckerberg adeta milyon dolarlar kaybetti.
AÇIKLAMA YOK
Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi. Facebook'tan küresel ölçekteki bu soruna ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil.
ZUCK BÜYÜK ŞOKTA
Zuckerberg, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın 3 saatlik çalışma dışı düşüşleriyle 6.6 milyon dolar kaybetti ve milyarderler listesinde altıncı sıraya düştü.