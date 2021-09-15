Exxen 7 gün ücretsiz izleme: Exxen deneme süresi kaç gün? Sadece spor paketi ile Avrupa maçlarını izle!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını aldı. Özellikle futbolu yakından takip edenlerin igilendiği Exxen spor paketi üyelik fiyatlarını açıkladı. Ancak üye olmadan maçları izlemek isteyenler Exxen deneme süresini araştırmaya başladı. Peki Exxen deneme süresi kaç gün? Exxen 7 gün ücretsiz izledikten sonra nasıl iptal edilir? İşte 2021 Exxen maç paketi üyelik fiyatları ve Exxen deneme süresi hakkında tüm bilgiler...
EXXEN DEMENE SÜRESİ KAÇ GÜN?
Exxen'e ücretsiz abone olanlar sadece dizi ve filmleri izlenebiliyor. Avrupa maçlarını izlemek isteyenlerin Exxen'e üye olması gerekiyor. Exxen'de deneme süresi 7 gündür.
EXXEN ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?
Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebiliyor.
Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla 34,80'dir.
Exxen + spor paketini reklamsız izlemek isteyenler ayda 44.80 TL ile pakete sahip olabilir.
Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80'dir.
EXXEN SADECE SPOR PAKETİ İLE AVRUPA MAÇLARI NASIL İZLENİR?
Exxen TV'ye üye olmak için https://www.exxen.com/tr adresine gidiniz.
Ardından açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne başlayabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip abonelik açabilirsiniz.
EXXEN'İ İKİ KİŞİ İZLEYEBİLİR Mİ?
Exxen'de iki kişilik izleme seçeneği yoktur. Başka birinin hesaba girmeniz halinde diğer oturum otomatik olarak kapanır.
EXXEN TELEVİZYONDA NASIL İZLENİR?
EXXEN belirli ürünlerde Akıllı TV'lerde televizyondan izleme imkanı bulunuyor.
Exxen'i Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton, Hi-Level gibi Smart TV'ler'de ve Philips'in Android TV özelliği mevcut modellerinde, Apple TV, Mi Stick, Mi Box gibi Android TV özelliğine sahip tüm cihazlarda kolaylıkla izleyebilirsin.
Exxen akıllı TV uygulaması uyumlu olan markalar şöyle;
Samsung
Vestel
Arçelik
Beko
Grundig
Philips
Sunny
Regal.
Toshiba