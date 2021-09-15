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    • Teknoloji
    • 15.09.2021 18:18
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    • 15.09.2021 18:48
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    Exxen 7 gün ücretsiz izleme: Exxen deneme süresi kaç gün? Sadece spor paketi ile Avrupa maçlarını izle!

    Exxen üzerinden izlenebilen UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları için futbolseverler harekete geçti. Maçları kaçırmak istemeyenlerden bazıları, Exxen deneme süresi ile 7 gün ücretsiz maçları izlemedikten sonra iptal hakkını kullanmak istiyor. Böylelikle ücret ödemeden takip ettikleri maçları izleyebiliyor. Peki Exxen deneme süresi kaç gün? Exxen 7 gün ücretsiz izledikten sonra nasıl iptal edilir?

    takvim.com.tr
    Exxen deneme süresi kaç gün? Exxen 7 gün ücretsiz izledikten sonra nasıl iptal edilir?

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını aldı. Özellikle futbolu yakından takip edenlerin igilendiği Exxen spor paketi üyelik fiyatlarını açıkladı. Ancak üye olmadan maçları izlemek isteyenler Exxen deneme süresini araştırmaya başladı. Peki Exxen deneme süresi kaç gün? Exxen 7 gün ücretsiz izledikten sonra nasıl iptal edilir? İşte 2021 Exxen maç paketi üyelik fiyatları ve Exxen deneme süresi hakkında tüm bilgiler...

    EXXEN DEMENE SÜRESİ KAÇ GÜN?

    Exxen'e ücretsiz abone olanlar sadece dizi ve filmleri izlenebiliyor. Avrupa maçlarını izlemek isteyenlerin Exxen'e üye olması gerekiyor. Exxen'de deneme süresi 7 gündür.

    EXXEN ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebiliyor.

    Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla 34,80'dir.

    Exxen + spor paketini reklamsız izlemek isteyenler ayda 44.80 TL ile pakete sahip olabilir.

    Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80'dir.

    EXXEN SADECE SPOR PAKETİ İLE AVRUPA MAÇLARI NASIL İZLENİR?

    Exxen TV'ye üye olmak için https://www.exxen.com/tr adresine gidiniz.

    Ardından açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne başlayabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

    Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip abonelik açabilirsiniz.

    EXXEN'İ İKİ KİŞİ İZLEYEBİLİR Mİ?

    Exxen'de iki kişilik izleme seçeneği yoktur. Başka birinin hesaba girmeniz halinde diğer oturum otomatik olarak kapanır.

    EXXEN TELEVİZYONDA NASIL İZLENİR?

    EXXEN belirli ürünlerde Akıllı TV'lerde televizyondan izleme imkanı bulunuyor.

    Exxen'i Samsung, LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton, Hi-Level gibi Smart TV'ler'de ve Philips'in Android TV özelliği mevcut modellerinde, Apple TV, Mi Stick, Mi Box gibi Android TV özelliğine sahip tüm cihazlarda kolaylıkla izleyebilirsin.

    Exxen akıllı TV uygulaması uyumlu olan markalar şöyle;

    Samsung

    Vestel

    Arçelik

    Beko

    Grundig

    Philips

    Sunny

    Regal.

    Toshiba

        Altus

        Onvo

        Saba

        Nordmende

        Axen

        Woon

        Hi-Level

        EXXEN'DE NELER VAR?

        Exxen Diziler

        Sihirli Annem
        Şeref Bey
        Olağan Şüpheliler
        Hükümsüz
        Gibi
        Öğrenci Evi
        Yetiş Zeynep
        Vahşi Şeyler
        İşte Bu Benim Masalım
        İlginç Bazı Olaylar
        Leyla ile Mecnun
        Adım Başı Kafe
        Ölüm Zamanı

        Exxen programlar

        Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)
        @Enis Arıkan (Enis Arıkan)
        Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)
        Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)
        Katarsis (Gökhan Çınar)
        Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)
        Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)
        Sürprizimiz Var
        Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)
        Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)
        Buraların Yabancısıyız
        Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)
        No Limit
        Tasarım Evler (Ömer Şanlı)
        Kesin Yaşanmıştır (Volkan Öge)

        Exxen Yarışma

        Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)
        Next Top Model (Burcu Esmersoy)
        Fight Club (Bilgehan Demir)
        O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)
        Ayak Tenis
        Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)
        Enes Batur'la Buluşma (Enes Batur)
        Survivor Seçmeler
        Kaçış (Alper Rende)
        Stiller Konuşsun (Raşit Bağzıbağlı & Burcu Esmersoy)

        Exxen Güldürü

        Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)
        Konuşanlar (Hasan Can Kaya)
        Sesli Güldüm (Ezo Sunal)
        Rol Kes (Toygan Avanoğlu, Ege Kökenli ve Anıl Tetik)
        Özcan Show (Murat Özsoy)

        Exxen Belgesel

        2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)
        Cadde Cadde İstanbul
        K-POP
        Tosuncuk
        Cam Yeniden Cam
        Son Süngerci
        Son Savaşçı: Midilli
        Derinlerdeki Kahraman Mustafa Ertuğrul
        Derinlerden Yansımalar - Çanakkale Deniz Savaşları İzleri
        Çizgi Dizi ve Filmler
        Kral Şakir: Mikrop Avcıları
        Süper 1 Takım
        Arda
        Pascal Nouma
        103 Gol

        Exxen Spor Paketi

        UEFA Şampiyonlar Ligi maçları
        UEFA Avrupa Ligi maçları
        UEFA Konferans Ligi maçları
        UEFA Süper Kupa Finali

        EXXEN'DE ABONELİK NASIL İPTAL EDİLİR?

        Aboneliğinizi kolay bir şekilde sonlandırabilmek için aşağıdaki adımları uygulayın;

        1: Buraya tıklayarak Exxen'in web sitesine gidin ve giriş yapın.
        2: Ana sayfanın sağ üst kısmında bulunan Profilim kısmına gidin.
        3: Kişisel bilgilerinizin bulunduğu ekranda Profilimi Sil seçeneğine tıklayın.
        4: Karşınıza çıkan bilgilendirme ve onay kısmında Evet seçeneğine tıklayarak aboneliğinizi sonlandırın.
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        Haberler Teknoloji Exxen 7 gün ücretsiz izleme: Exxen deneme süresi kaç gün? Sadece spor paketi ile Avrupa maçlarını izle!
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