Exxen 7 gün ücretsiz izleme: Exxen deneme süresi kaç gün? Sadece spor paketi ile Avrupa maçlarını izle!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını aldı. Özellikle futbolu yakından takip edenlerin igilendiği Exxen spor paketi üyelik fiyatlarını açıkladı. Ancak üye olmadan maçları izlemek isteyenler Exxen deneme süresini araştırmaya başladı. Peki Exxen deneme süresi kaç gün? Exxen 7 gün ücretsiz izledikten sonra nasıl iptal edilir? İşte 2021 Exxen maç paketi üyelik fiyatları ve Exxen deneme süresi hakkında tüm bilgiler...

EXXEN DEMENE SÜRESİ KAÇ GÜN?

Exxen'e ücretsiz abone olanlar sadece dizi ve filmleri izlenebiliyor. Avrupa maçlarını izlemek isteyenlerin Exxen'e üye olması gerekiyor. Exxen'de deneme süresi 7 gündür.