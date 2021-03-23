Bugün milyonlarca akıllı telefon kullanıcı bazı modellerde çeşitli problemler yaşadı. Bu bağlamda da özellikle son saatlerde Android uygulama hatasının ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Özellikle çoğu akıllı telefon kullanıcısı, kullandığı markada çökme problemi yaşandığını ifade ediyor. Google'dan konu hakkında beklenen açıklama geldi. Peki, Android uygulamalar ne zaman düzelecek? Android çöktü mü, uygulamalar neden açılmıyor? İşte merak edilenler...

ANDROİD TELEFONLARDA UYGULAMALAR NEDEN AÇILMIYOR?

Konu hakkında açıklamaya göre, Android uygulamalarında yaşanan çökme sorununun "Android Sistem WebView" uygulamasından kaynaklandığı ifade edildi.

İşte sorunun düzeltilmesine ilişkin bilinmesi gerekenler;