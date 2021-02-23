



GÜVENLİK AÇIKLARI ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Bu olay, Clubhouse kullanıcılarının yalnızca davetli kullanıcıların yaptığı görüşmelerde hassas bilgileri paylaşırken daha dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Aslına bakılırsa Clubhouse bir süredir altyapıdaki güvenlik açıkları nedeniyle eleştiriliyor.

Stanford İnternet Gözlemevi'nden gelen bir rapor, kullanıcıların benzersiz Clubhouse sohbet odası kimliklerinin düz metin olarak iletildiğini ve bu da teorik olarak dışarıdan bir gözlemcinin uygulamada kimin kiminle konuştuğunu belirlemesine izin vereceğini gösteriyor.