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    • Teknoloji
    • 23.02.2021 13:35
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    • 23.02.2021 13:45
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    SON DAKİKA: kullananlar dikkat! Uygulamadaki açık canınızı sıkabilir | Clubhouse ortam dinlemesi mi yapıyor?

    Son dakika haberi! Son ayların popüler uygulaması 'dan gelen haberler kullanıcıların canını sıkacak cinsten. Clubhouse'un kabul ettiği açığa göre uygulamadaki konuşmalar başka bir sitede yayınlanabiliyor. Ayrıca Clubhose mikrofona erişerek ortam dinlemesi yapıyor ve elde ettiği verileri reklam verenlerle paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Danışmanı da bunu doğrulayan bir paylaşım yaptı.

    Clubhose kullananlar dikkat! Canınız sıkılabilir

    Son bir aydır popüler olan sesli iletişim uygulaması Clubhouse, iOS tarafındaki kitlesini artırmaya devam ederken gizlilik konusuyla da gündemden düşmüyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler, izin verilen üçüncü parti uygulamaların dinleme yapabildiğini gösteriyor. Yani aslında Clubhouse, mikrofonu pasif olan ve sohbetleri dinleyen kullanıcılarda da ortam dinlemesi yapıyor.



    GÜVENLİK AÇIKLARI ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU
    Bu olay, Clubhouse kullanıcılarının yalnızca davetli kullanıcıların yaptığı görüşmelerde hassas bilgileri paylaşırken daha dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Aslına bakılırsa Clubhouse bir süredir altyapıdaki güvenlik açıkları nedeniyle eleştiriliyor.

    Stanford İnternet Gözlemevi'nden gelen bir rapor, kullanıcıların benzersiz Clubhouse sohbet odası kimliklerinin düz metin olarak iletildiğini ve bu da teorik olarak dışarıdan bir gözlemcinin uygulamada kimin kiminle konuştuğunu belirlemesine izin vereceğini gösteriyor.

    Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da bunu doğrulayan bir paylaşım yaptı.


    Birçok kullanıcı, bu ortam dinlemesi konusunu pratikte görmüş durumda. Zira Twitter'da yapılan paylaşımlar da bunu doğruluyor. Herhangi bir odada sohbeti dinleyen kullanıcılar, konuştukları ürünlerin reklamlarını karşılarında görmeye başlıyor. Bu da aslında pratikte ortam dinlemesiyle birlikte verilerin reklam verenlerle paylaşıldığını gösteriyor.



        CLUBHOUSE GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLIYOR?
        Clubhouse'un güvenlik tarafında Şangay merkezli Agora Inc görev alıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Çinli bir şirket olan Agora'nın, ulusal bir güvenlik riski oluşturması halinde ses kaynağının yerini belirlemede Çinli yetkililere yardımcı olmak için yasal bir yükümlülük olduğunu da belirtiyor.

        Güvenlik tarafındaki açıkların fark edildiği yönünde açıklamalar yapan geliştirici, şunları da paylaşıyor:

        Veri güvenliğini güçlendirmemiz gerektiğini fark ettik. Durumu detaylıca değerlendirip mercek altına alacağız. Ayrıca ek olarak bir güvenlik şirketiyle birlikte çalışmayı planlıyoruz.

        CLUBHOUSE KABUL ETTİ
        Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, uygulamadaki konuşmaların başka bir sitede yayınlanabilmesini sağlayan bir açığın varlığını kabul etti. Kullanıcıların sohbet odalarına girerek dinlediği ve konuştuğu uygulama, görüşmelerin ses kaydı alınmıyor ve konuşulanların canlı bir şekilde dinlenmesi gerekiyor.


        Fakat ABD'li siber güvenlik araştırmacıları, bir kullanıcının sohbet odalarındaki konuşmaları başka bir sitede yayınlayabildiğini ortaya çıkardı.
        Bu açığı kabul eden Clubhouse ise söz konusu kullanıcının hesabını kapattıklarını ve bunun bir daha yaşanmaması için yeni önlemler aldıklarını açıkladı.

        Olayı ilk olarak Stanford Üniversitesi İnternet Gözlemevi fark etmişti. Gözlemevinin açıklamasının ardından Clubhouse'un teknoloji biriminin başında bulunan David Thiel, bunun bir hackleme veya güvenlik açığı değil bir kullanıcının kullanıcı sözleşmesini ihlal etmesi olduğunu söylemişti.



            Washington Post gazetesinin siber güvenlik operasyon merkezini kuran Avustralyalı siber güvenlik uzmanı Robert Potter da bu açıklamanın gerçeği yansıttığı görüşünde. Bunun nedeni ise söz konusu açığın bir saldırganın sisteme girerek bilgi çalmasıyla değil, bir bilginin yayılmasına izin verilmeyen bir yerde yayılmasıyla gerçekleşmesi.

            Bu açığı kullanan kişi, öncelikle aynı anda birden fazla sohbet odasına girmesinin mümkün olduğunu fark etti. Ardından bir internet sitesi kurdu ve kendi hesabını siteye giren herkese açtı. Böylece siteye girenler, uygulamayı kullanıyormuşçasına sohbet odalarına girip istedikleri konuları dinleyebildi.



            BBC'de yer alan habere göre, Potter "Uygulamanız popüler bir hale gelirse insanlar üçüncül uygulamalarla hizmetinizden veri kazımaya çalışırlar" dedi.


            CLUBHOUSE HAKKINDA GÜVENLİK ENDİŞELERİ
            Facebook'un eski güvenlik yöneticisi Alex Stamos'un başında bulduğu Stanford Üniversitesi İnternet Gözlemevi Clubhouse'taki kullanıcı verilerinin siber suçlular veya devlet destekli hackerlar tarafından çalınabileceği uyarısında bulunmuş, şirket bunun üzerine gerekli önlemleri almıştı.
            Stamos, kullanıcılara ve sohbet odalarına atanan numaraların şifrelenmemiş bir şekilde tutulduğunu ve bunları eşleştirmenin mümkün olabileceğini söylemişti.


            ÇİN DEVLETİ DE SES KAYITLARINA ULAŞABİLİR
            Araştırmacılar Çin devletinin de Clubhouse'un ses kayıtlarına ulaşma ihtimalinin bulunduğunu vurgulamıştı. Uygulamanın sunucularının altyapısının bir kısmını sağlayan Agora şirketinin San Fransisco ve Şangay'da ofisleri bulunuyor.



            Haziran ayında New York Borsası'nda halka açılan şirket "Ulusal güvenliği koruma veya soruşturmalara yardımcı olma talebi sonucu Çin devletiyle bilgi paylaşımı yapmasının gerekebileceğini" duyurmuştu.

            Clubhouse uygulamasının veri güvenliğine dair endişelerin yanı sıra çok sayıda kullanıcı da telefonlarının ekran veya hoparlör kaydı özellikleri sayesinde girdikleri odalardaki görüşleri kaydedip sonradan yayınlayabiliyor.

            Clubhouse'un teknoloji yöneticisi Thiel, kullanıcıların "yarı-kamusal bir alanda" konuştuğunu akıllarından çıkarmamalarını istiyor:

            "Hem Agora kaynaklı nedenler hem de herkesin elinde bir kayıt cihazı olabileceği için bunu göz ardı etmeyin."


            Potter ise daha önce hızla popülerleşen Zoom ve TikTok gibi uygulamalarda da çeşitli güvenlik açıkları çıktığını, yeni uygulamaları ilk kullanan kişilerden olmanın bunun gibi riskleri barındırdığını söylüyor.

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            Haberler Teknoloji SON DAKİKA: Clubhouse kullananlar dikkat! Uygulamadaki açık canınızı sıkabilir | Clubhouse ortam dinlemesi mi yapıyor?