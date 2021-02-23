Son bir aydır popüler olan sesli iletişim uygulaması Clubhouse, iOS tarafındaki kitlesini artırmaya devam ederken gizlilik konusuyla da gündemden düşmüyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler, izin verilen üçüncü parti uygulamaların dinleme yapabildiğini gösteriyor. Yani aslında Clubhouse, mikrofonu pasif olan ve sohbetleri dinleyen kullanıcılarda da ortam dinlemesi yapıyor.
GÜVENLİK AÇIKLARI ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU
Bu olay, Clubhouse kullanıcılarının yalnızca davetli kullanıcıların yaptığı görüşmelerde hassas bilgileri paylaşırken daha dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Aslına bakılırsa Clubhouse bir süredir altyapıdaki güvenlik açıkları nedeniyle eleştiriliyor.
Stanford İnternet Gözlemevi'nden gelen bir rapor, kullanıcıların benzersiz Clubhouse sohbet odası kimliklerinin düz metin olarak iletildiğini ve bu da teorik olarak dışarıdan bir gözlemcinin uygulamada kimin kiminle konuştuğunu belirlemesine izin vereceğini gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da bunu doğrulayan bir paylaşım yaptı.
Birçok kullanıcı, bu ortam dinlemesi konusunu pratikte görmüş durumda. Zira Twitter'da yapılan paylaşımlar da bunu doğruluyor. Herhangi bir odada sohbeti dinleyen kullanıcılar, konuştukları ürünlerin reklamlarını karşılarında görmeye başlıyor. Bu da aslında pratikte ortam dinlemesiyle birlikte verilerin reklam verenlerle paylaşıldığını gösteriyor.