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'un son tuzağı mı?

Facebookun son tuzağı GetContact mı?

Son dönemde kişisel verilerin gizliliği konusunda birçok skandala imza atan şimdi de bu uygulama ile gündeme geldi.

Basit olarak tanımlamak gerekirse insanların sizi telefon rehberine nasıl kaydettiğini gösteren uygulama; kişisel verilerinize, telefon numaranıza ve rehberinize erişerek yeni bir tehlikeyi ortaya çıkardı.

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  • 27 Mart 2018, Salı 11:09
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