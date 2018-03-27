Son dönemde kişisel verilerin gizliliği konusunda birçok skandala imza atan Facebook şimdi de bu uygulama ile gündeme geldi.
Basit olarak tanımlamak gerekirse insanların sizi telefon rehberine nasıl kaydettiğini gösteren uygulama; kişisel verilerinize, telefon numaranıza ve rehberinize erişerek yeni bir tehlikeyi ortaya çıkardı.
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