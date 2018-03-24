Facebook'un 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerini izinsiz şekilde Cambridge Analytica adlı data analiz şirketine vermesi ile ortaya çıkan skandal gün geçtikçe büyüyor.
Facebook hesabı nasıl silinir? Facebook hesabı kalıcı olarak silinir mi?
Facebook kullanıcılara yönelik hareketleri yüzünden dünya genelinde bir boykotla karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar Facebook hesaplarını kapatmaya başladı. işte adım adım skandalın boyutları ve kurtulmanın yolları!
Etiketler: Deletefacebook , Facebook nasıl silinir , facebook skandalı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.