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  1. Bu bir diriliş

Facebook hesabı nasıl silinir? Facebook hesabı kalıcı olarak silinir mi?

Facebook kullanıcılara yönelik hareketleri yüzünden dünya genelinde bir boykotla karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar Facebook hesaplarını kapatmaya başladı. işte adım adım skandalın boyutları ve kurtulmanın yolları!



Facebook'un 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerini izinsiz şekilde Cambridge Analytica adlı data analiz şirketine vermesi ile ortaya çıkan skandal gün geçtikçe büyüyor.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 23:39
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