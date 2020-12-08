Everest Dağı'nın yüksekliği güncellendi! Artık 73 santim daha uzun

ÖNCEDEN 2 KERE İRTİFA ÖLÇÜMÜ YAPILMIŞTI



Çin, daha önce 1975 ve 2005'te zirvenin hassas irtifa ölçümünü yapmak için Everest'e keşif grupları yollamıştı.

O dönemde dağın yüksekliği sırasıyla 8 bin 844 metre 43 santim ve 8 bin 848 metre 13 santim olarak ölçülmüştü.