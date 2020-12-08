



KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI

Aşağı ve Yukarı Gökdere köyleri arasındaki Kovada Gölü Milli Parkı ise 6 bin 534 hektar büyüklüğe sahip. Sonbaharda Isparta-Antalya karayolundan Sütçüler yol ayrımı üzerinden gidilebilen bölgede karayolu boyunca başta çınar ve çınar yapraklı akçaağaçlar muhteşem görüntüler oluşturuyor. Milli Park ve yol güzergahında kimi ağaçların yaprakları sarı ve tonlarında, kimi ağaçların da kırmızı-kahverengi tonlarında sonbaharı yaşatıyor.



SU KUŞLARI GÖZLEMİ

Sessizlik ve huzurun hakim olduğu bölgede, sedirden Toros göknarına, çitlenbikten akçakesmeye, menengiçten defneye ve genişliği 9 metre 80 cm olan koruma altındaki doğu çınarı anıt ağacı gibi onlarca tür ağaç ve 59'u yerli, 26'sı kış göçmeni, 48'i yaz göçmeni, 20'si transit göçmen olan türlerle birlikte toplamda farklı 167 kuş türü bulunuyor. Kuş gözlemcileri için uygun Milli Park'taki merkezde, trafik kazası, elektrik çarpması vb. nedenlerden dolayı telef olan hayvanların tahnit sanatçıları tarafından doldurulmuş bedenleri de sergileniyor.