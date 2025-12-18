PODCAST CANLI YAYIN

Buruk sevinçle son 32 turuna! Mainz 05 - Samsunspor: 2-0 | MAÇ SONUCU

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor, gruptaki son maçında Mainz 05 ile karşılaştı. Kırmızı beyazlılar, Alman temsilcisine 2-0 yenildi. 6 maç sonunda 12. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi adını son 32 turuna yazdırmayı başardı. Ayrıca muhtemel rakipleri de belli oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Mainz ile kozlarını paylaştı.

Almanlar, 44. dakikada Silvan Widmer'in golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devrede ev sahibi ekip 48. dakikada kazandığı penaltıyı Nadiem Amiri ile farkı ikiye çıkardı. Maç 2-0 bitti.

Kırmızı beyazlılar, adını son 32 turuna yazdırdı. Muhtemel rakipleri ise Drita ve KuPS Kuopio oldu.

Kura çekimi 16 Ocak 2026'da yapılacak. İlk maç 19 Şubat 2026 rövanş ise 26 Şubat 2026 tarihinde oynanacak.

Anthony Musaba (AA)Anthony Musaba (AA)

GOLLER

Mainz 05, temsilcimiz Samsunspor karşısında Silvan Widmer'in golüyle 1-0 öne geçti.

Mainz, Nadiem Amiri'nin penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Emre Kılınç (AA)Emre Kılınç (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Zeki Yavru'nun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta gitti.

11. dakikada Samsunspor'un ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Amiri'nin sert vuruşunda Tomasson'a çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

14. dakikada Mainz 05'in ceza sahası dışından kazandığı serbest atışı Amiri kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda ağlara yönelen topu son anda kaleci Okan Kocuk parmakları ile kornere çeldi.

24. dakikada Musaba'nın pasında ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın şutunda top kaleci Batz'dan döndü. Meşin yuvarlak Holse'nin önünde kaldı. Danimarkalı futbolcunun boş ağlara göndermek istediği top Emre Kılınç'a çarparak oyun alanına geri döndü.

30. dakikada ceza sahasında topla buluşan Amiri'nin sert şutunda defanstan sekerek direk kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinden kornere tokatladı.

44. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Js Lee'nin pasına hareketlenen Widmer'in ceza sahası içine girer girmez sert vuruşunda top, kaleci Okan Kocuk'u geçerek ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Mainz 05'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

48'inci dakikada Amiri'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Van Drongelen'in eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. Amiri'nin kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

55'inci dakikada Amiri'nin defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Jae Sung'un vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Samsunspor'un ilk 11'i (AA)Samsunspor'un ilk 11'i (AA)

REIS'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Alman teknik adam, Süper Lig'de son oynanan RAMS Başakşehir maçına göre biri zorunlu olmak üzere ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Cherif Ndiaye ile Soner Gönül'ün yerine Mouandilmadji ve Logi Tomasson ilk 11'de sahaya çıktı.

Samsunspor deplasmanda Mainz 05 ile karşılaştı (AA)Samsunspor deplasmanda Mainz 05 ile karşılaştı (AA)

SAMSUNSPOR'UN İLK 11'İ

Kırmızı-beyazlı ekip, Mainz 05 karşılaşmasına şu kadroyla başladı: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Logi Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Musaba, Mouandilmadji.

Yedek kulübesinde ise Posiadala, Efe Berat Törüz, Mendes, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır, Berovkovic, Soner Gönül ve Yunus Emre Çift yer aldı.

Anthony Musaba (AA)Anthony Musaba (AA)

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

Samsunspor'da sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ile PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilen Celil Yüksel karşılaşmada forma giyemedi.

Ayrıca UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da maç kadrosuna dahil edilmedi.

Marius Mouandilmadji (AA)Marius Mouandilmadji (AA)

GURBETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Konferans Ligi'nin son haftasında oynanan Mainz 05Samsunspor mücadelesine gurbetçi taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'den farklı takımların formalarını giyen futbolseverler tribünlerde yer aldı.

Samsunspor taraftarının ilgisi nedeniyle Mainz 05 kulübü ek bilet satışına çıktı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, Mainz kent merkezinde toplanarak sloganlar eşliğinde stadyuma geçti. Ev sahibi Mainz 05 taraftarları ise tribünlerde koreografi yaparak takımlarını destekledi.

Marius Mouandilmadji (AA)Marius Mouandilmadji (AA)

ALMAN TAKIMLARIYLA 4. RANDEVU

Samsunspor, Alman ekipleriyle tarihinde 4. kez karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi, daha önce Alman takımlarına karşı oynadığı 3 maçta mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 9 gol yerken yalnızca 1 gol atabildi.

Jesus Oliver Ntcham (AA)Jesus Oliver Ntcham (AA)

Kırmızı-beyazlılar, 1996 yılında Intertoto Kupası'nda Hamburg'a deplasmanda 3-1 yenilmiş, 1997'de ise Werder Bremen ile oynadığı yarı final maçlarında sahadan iki kez 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Mainz 05 karşılaşması, Samsunspor'un Alman ekipleriyle oynadığı 4. maç olarak kayıtlara geçti.

