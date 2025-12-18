Buruk sevinçle son 32 turuna! Mainz 05 - Samsunspor: 2-0 | MAÇ SONUCU

Samsunspor'un ilk 11'i (AA) REIS'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK Alman teknik adam, Süper Lig'de son oynanan RAMS Başakşehir maçına göre biri zorunlu olmak üzere ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Cherif Ndiaye ile Soner Gönül'ün yerine Mouandilmadji ve Logi Tomasson ilk 11'de sahaya çıktı.

Samsunspor deplasmanda Mainz 05 ile karşılaştı (AA) SAMSUNSPOR'UN İLK 11'İ Kırmızı-beyazlı ekip, Mainz 05 karşılaşmasına şu kadroyla başladı: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Logi Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Musaba, Mouandilmadji. Yedek kulübesinde ise Posiadala, Efe Berat Törüz, Mendes, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır, Berovkovic, Soner Gönül ve Yunus Emre Çift yer aldı.

Anthony Musaba (AA) SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK Samsunspor'da sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ile PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilen Celil Yüksel karşılaşmada forma giyemedi. Ayrıca UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da maç kadrosuna dahil edilmedi.

Marius Mouandilmadji (AA) GURBETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ Konferans Ligi'nin son haftasında oynanan Mainz 05 – Samsunspor mücadelesine gurbetçi taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'den farklı takımların formalarını giyen futbolseverler tribünlerde yer aldı. Samsunspor taraftarının ilgisi nedeniyle Mainz 05 kulübü ek bilet satışına çıktı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, Mainz kent merkezinde toplanarak sloganlar eşliğinde stadyuma geçti. Ev sahibi Mainz 05 taraftarları ise tribünlerde koreografi yaparak takımlarını destekledi.