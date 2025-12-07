PODCAST CANLI YAYIN

Emre Belözoğlu'ndan 1 puanla merhaba! Kocaelispor - Kasımpaşa: 0-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa’yı Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda konuk etti. Karşılaşma golsüz sonuçlanırken iki takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı. Kasımpaşa’nın başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, karşılaşmadan 1 puanla ayrılarak yeni görevine beraberlikle başladı.

Kasımpaşa'nın başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, karşılaşmadan 1 puanla ayrılarak yeni görevine beraberlikle başladı. Ev sahibi ekip, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Körfez ekibi bu sonuçla puanını 19'a yükseltti. Paşa ise 14 puana ulaştı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Süper Lig'in 16. haftasında Kocaelispor, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada ceza sahası dışı sol kısımda topla buluşan Tayfur Bingöl'ün şutu, kale direğinin sağından az farkla dışarı çıktı.

24. dakikada sağ kanattan Diabate'nin kullandığı kornerde topa, arka direkteki Arous kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.

43. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un uzun taç atışında Serdar Dursun'un kafa vuruşu dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

47'nci dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında Haidara ortasını yaptı. Kale önünde yaşanan karambolde Churlinov'un röveşatasında top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

55'inci dakikada Show'un pasıyla savunma arkasına sarkan Tayfur Bingöl, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tayfur'un ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top sağdan auta çıktı.

86'ncı dakikada Can Keleş'in ortasında Serdar Dursun kafayı vurdu. Top kaleci Gianniotis'te kaldı.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

Kocaelispor ve Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı (AA)Kocaelispor ve Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı (AA)

STAT: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 41 Balogh), Haidara, Show, Linetty, Tayfur Bingöl, Nonge, Churlinov, Serdar Dursun

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Arous, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cem Üstündağ, Fall, Diabate, Yusuf Barası, Gueye

