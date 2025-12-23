Fenerbahçe'de Veerman için son karar bekleniyor!





18 MİLYON EURO



TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Joey Veerman için PSV'ye 18 milyon euro teklif etti. Sonrasında görüşmeler "an itibarıyla" durdu.



DİĞER İSİMLER DE DEĞERLENDİRİLİYOR



Fenerbahçe, transfer konusunda son değerlendirmeleri yapıyor. Sarı-lacivertliler, diğer adayları da değerlendirdikten sonra Veerman için kararını verecek.