Fenerbahçe'de Veerman için son karar bekleniyor!
Fenerbahçe, PSV Eindhoven'dan Joey Veerman ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertliler, diğer adayları da değerlendirecek ve Veerman için son kararını verecek.
Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan kadrosuna katmak istediği Joey Veerman için son durum ortaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, Veerman ile prensip anlaşmasına vardı ve transfer için beklemeye geçti.
18 MİLYON EURO
TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Joey Veerman için PSV'ye 18 milyon euro teklif etti. Sonrasında görüşmeler "an itibarıyla" durdu.
DİĞER İSİMLER DE DEĞERLENDİRİLİYOR
Fenerbahçe, transfer konusunda son değerlendirmeleri yapıyor. Sarı-lacivertliler, diğer adayları da değerlendirdikten sonra Veerman için kararını verecek.